Diciembre récord en Córdoba: Solo los espectáculos musicales movilizaron más de 200 mil visitantes y turistas

La cantante colombiana Shakira.

Los espectáculos musicales pusieron a Córdoba en uno de sus mejores diciembre respecto a visitantes y turistas: entre el show de Airbag, las dos presentaciones de Shakira; y el regreso de Pity Álvarez que se concretará este sábado, la provincia recibirá en total más de 200 mil visitantes y turistas.

“Seguimos trabajando en las puertas de la temporada de verano para poner a Córdoba en lo más alto”, definió el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. Palabra seguida, remarcó que “la inversión e iniciativa del sector privado sumado al incentivo permanente del gobernador Martín Llaryora por este perfil de eventos pone a la provincia en un lugar de privilegio. Por eso nos eligen”, afirmó.

Mañana -según estimaciones del departamento de estadísticas de Turismo- entre concurrentes y acompañantes habrá alrededor de 60 mil personas en la ciudad y alrededores. El nivel de reservas -en alojamientos de distintas modalidades- oscila el 70%.

Esto sucede a días del comienzo formal de una temporada de verano que se anticipa como “mejor que la anterior”, en la que los festivales y el extendido calendario de eventos, actividades, oferta teatral, más su gastronomía y encantos naturales constituyen un atractivo único para los turistas que llegarán desde distintos puntos del país.

