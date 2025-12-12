Diciembre caliente: Si el gobierno provincial insiste con el aumento del descuento jubilatorio, los estatales se movilizarán el miércoles

Los gremios estatales de Córdoba rechazaron el artículo 63 del proyecto de modificación del Código Tributario Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a incrementar el aporte jubilatorio de los trabajadores públicos en un 4%, reclamaron su eliminación y advirtieron al gobierno que si no avanza en ese sentido, se movilizarán el próximo miércoles 17 de diciembre. También criticaron con dureza la política económica que lleva adelante el gobierno del ultraderechista Javier Milei y demandaron el cumplimiento de los envíos de recursos a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que por Ley debe realizar la administración nacional.

“No avalamos ningún avance regresivo ni medidas que, bajo la apariencia de sostenibilidad previsional, recaigan exclusivamente sobre los aportantes activos, desconociendo principios de equidad, solidaridad y progresividad.

Los empleados estatales y aportantes a la caja de jubilaciones y Pensiones ya hicimos el esfuerzo con más aportes y consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios desde que asumió el gobierno provincial. También nuestras jubiladas, jubilados y pensionados ya vienen sufriendo sucesivas emergencias y recortes. De ninguna manera permitiremos nuevos descuentos ni rebajas salariales”, afirman en un documento dado a conocer este jueves.

El texto, que lleva las firmas del Sindicato de Empleados Públicos (SEP); Sindicato de Empleados Legislativos (SELC); Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC); ACEC (Casinos); Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM); Unión Obrera Gráfica de Córdoba; ADEME; Luz y Fuerza Regional; Luz y Fuerza Córdoba; Luz y Fuerza Río Cuarto; Sindicato Vial Córdoba (SIVIALCO); Músicos; Unión del Personal Superior (UPS); Judiciales; Federación de Municipales; AMET; APSE; Bancaria (Córdoba); Bancaria (Río Cuarto); Bancaria (Villa María); Bancaria (Marcos Juárez); Bancaria (San Francisco); y SADOP (Docentes privados).

LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO PROVINCIAL

Los sindicatos cordobeses plantean que “las sucesivas administraciones provinciales contribuyeron con sus políticas a profundizar el deterioro de la Caja de jubilaciones y pensiones”.

Indican que “cada jubilación es la contraprestación de años y años de aportes personales y patronales. Sin embargo, la discusión pública insiste en señalar únicamente a los trabajadores como responsables del déficit, proponiendo aumentos en los aportes personales como si fuera la única salida posible”.

Siguen diciendo que “en ese marco, los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, manifestamos nuestro total rechazo al art. 63 del proyecto de modificaciones al Código Tributario Provincial Ley Nro. 6006, recientemente aprobado en primera lectura en la Legislatura de Córdoba, por el cual se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a incrementar unilateralmente hasta un 4% las alícuotas de aportes personales establecidas en la Ley Nº 8024”.

Luego aseguran que “acordamos la necesidad de construir una instancia de dialogo urgente. Y, a los fines de generar las condiciones apropiadas para dicho diálogo, es que solicitamos se elimine la potestad de incremento de la alícuota de aportes personales” y advierten que “si el gobierno avanza unilateralmente en su aprobación, convocamos a una gran jornada de protesta y movilización para el día miércoles 17 próximo, con la modalidad que cada entidad gremial disponga”.

Por otro lado, exigen “la eliminación del diferimiento jubilatorio y del gravamen al doble beneficio previsional (art 58 ley 10.694)” y piden “la reapertura de la Caja de Jubilaciones que hoy está cerrada”.

Por último, rechazan “el desatinado proyecto del legislador Matías Chamorro (PS – Provincias Unidas) por el que se pretende poner topes a las jubilaciones. Cada intento de tope terminó judicializado, y el Tesoro estatal terminó pagando muchísimo más”.

LOS CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO NACIONAL

En otro capítulo del documento, los gremios estatales afirman que “el Gobierno Nacional lleva adelante un proyecto político de destrucción del Estado. Claramente ha tomado medidas contra la salud pública, la educación, el trabajo, la obra pública, las jubilaciones y los sistemas de seguridad social, entre varias cuestiones de relevancia para nuestro país y para el pueblo. Por eso las y los estatales de Córdoba decimos: ¡Que el déficit Cero de la Nación no lo paguemos las y los trabajadores activos y jubilados!”

Agregan que “los gremios aportantes a la Caja hemos manifestado y sostenemos el apoyo al reclamo judicial y político por parte de la provincia de los fondos que la Nación adeuda y se niega hasta el momento a contribuir para el sostenimiento de los sistemas previsionales de las trece provincias que mantienen sus Cajas previsionales locales. Recordemos algo crucial: Córdoba resignó recursos a favor de ANSES para armonizar su sistema previsional. Por eso, la transferencia nacional (de recursos) no es un gesto político ni un favor: es una obligación legal”.

