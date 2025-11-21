Día crítico en los mercados: el dólar volvió a subir y las acciones argentinas se desplomaron en Wall Street

La volatilidad volvió a dominar a los mercados este jueves, en una jornada que combinó tensiones externas, toma de ganancias y un renovado repunte del dólar. La divisa minorista avanzó 20 pesos y cerró a $1.450 en el Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista subió por tercera rueda consecutiva hasta $1.425, su valor más alto desde el 6 de noviembre. Paralelamente, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta 8%, en sintonía con un giro bajista de los negocios globales.

El dólar venía de tres semanas de retrocesos tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, pero en la última semana mostró un cambio marcado de tendencia. Pese a haber tocado un piso de $1.387 en el mercado mayorista el martes —su nivel más bajo en casi dos meses— la divisa rebotó con fuerza y encadenó tres subas seguidas.

En la rueda de hoy, el tipo de cambio oficial avanzó $18,50 (1,3%), y acumuló en la semana corta un incremento de 22 pesos (1,6%). Aun así, en el balance de noviembre, el dólar comercial todavía mantiene un retroceso de 20 pesos (1,4%).

Derrumbe de acciones argentinas en Nueva York

El clima internacional condicionó a los activos argentinos. Wall Street había arrancado con fuertes subas —impulsado por un balance favorable de Nvidia— pero pasado el mediodía se revirtió la tendencia por la lectura de nuevos datos del mercado laboral estadounidense y la expectativa creciente de que la Reserva Federal no aplicará un recorte de tasas en diciembre.

Ese giro provocó ventas masivas y un retroceso generalizado en los papeles de empresas tecnológicas y financieras, arrastrando también a los ADR argentinos.

Entre las bajas más pronunciadas se destacaron:

Mercado Libre (-8,5%)

Acciones bancarias argentinas en Wall Street, con pérdidas de hasta 6%

Los bonos soberanos también acompañaron el movimiento global: tras arrancar con una leve mejora de 0,2%, cerraron con una caída promedio de 0,4%.

Retroceso en la Bolsa local y aumento del riesgo país

El S&P Merval, que había llegado a subir un 2,4% en la mañana, revirtió por completo el impulso inicial y terminó la jornada con un descenso de 0,7%, hasta los 2.850.533 puntos. La toma de ganancias aparece como señal de una posible pausa o período de lateralización tras el rally que siguió al triunfo oficialista en octubre.

El riesgo país, por su parte, volvió a aumentar. El indicador de JP Morgan escaló 19 unidades, hasta los 620 puntos básicos.

El comportamiento de la jornada dejó en evidencia la sensibilidad del mercado local ante cualquier variación en el escenario internacional. La corrección de Wall Street expuso la fragilidad de los activos argentinos, que venían mostrando avances sólidos en las últimas semanas.

Con la mirada puesta en la política monetaria de Estados Unidos, la dinámica del dólar y las definiciones económicas que aún debe formalizar la administración de Javier Milei, los inversores anticipan un cierre de mes marcado por la prudencia y la búsqueda de refugio frente a la volatilidad.

—

SUSCRÍBETE A DOSSIER360 .

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN .

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL .

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN .