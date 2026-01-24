Deudas provinciales: Exigente panorama para el pago de vencimientos en 2026

Trece jurisdicciones argentinas con títulos públicos emitidos en moneda extranjera inician el ciclo financiero de 2026 con un stock de depósitos de US$1.507 millones de dólares, que representa una cobertura global del 61% sobre el total de vencimientos de capital e intereses previstos para el año. Esto obligará a los gobiernos subnacionales a buscar fuentes de divisas adicionales o refinanciamientos para cumplir con sus compromisos financieros.

La distribución de esta liquidez es dispar entre los distritos. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta una posición de holgura con depósitos que cubren 2,5 veces sus obligaciones, otras seis provincias registran niveles de cobertura cercanos a cero.

En términos nominales, la provincia de Buenos Aires enfrenta el mayor volumen de vencimientos con US$784 millones, seguida por la capital del país con US$376,8 millones y la provincia de Córdoba con US$225,9 millones de dólares.

La información surge de un informe de la consultora Politikon Chaco basado en datos de los ministerios de economía provinciales y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al mes de noviembre de 2025.

El análisis advierte que los indicadores reflejan la liquidez de corto plazo y no la solvencia fiscal estructural de los distritos, ya que los depósitos fluctúan por nuevas colocaciones o pagos corrientes.

En el grupo de provincias con mayor respaldo, CABA destaca con depósitos por US$934,7 millones, impulsados por la colocación del bono BDC33 por US$600 millones en noviembre pasado.

En una situación intermedia se encuentran Mendoza, con una cobertura del 80% (vencimientos por US$107,7 millones y depósitos por US$86 millones); Jujuy, con el 50% de sus compromisos cubiertos; y la provincia de Buenos Aires, cuyo ratio es del 30%.

Por el contrario, distritos como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Santa Fe muestran una alta dependencia de financiamiento externo inmediato.

El informe destaca que el dato de Santa Fe no incluye una emisión de US$800 millones de dólares realizada en diciembre de 2025. Asimismo, para Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, el peso del ratio de depósitos es menor debido a que sus títulos públicos cuentan con garantía de regalías.

Ante este escenario, diversas provincias ejecutan estrategias de mercado. Córdoba realizó una colocación de US$750 millones de dólares en julio para recomprar el 70% del bono CO24D y planea buscar otros US$500 millones para cancelar el remanente de 117 millones de dicho título. Otras jurisdicciones, como Entre Ríos y Chubut, evalúan salir al mercado internacional para estirar plazos y mejorar sus perfiles de deuda.

Finalmente, el informe señala que, si bien no existen restricciones directas para que las provincias accedan al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la operación requiere una erogación de pesos elevada en un contexto de ingresos fiscales debilitados.

El análisis excluye los bonos de La Rioja por su situación de default desde 2024 y los títulos en euros de la provincia de Buenos Aires.

