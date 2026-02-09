Deuda pública: Economía emite Letra del Tesoro en dólares por hasta USD1.228 millones para renovar vencimiento

Las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía dispusieron la emisión de una nueva Letra del Tesoro a descuento en dólares estadounidenses por un monto de valor nominal original de hasta US$1.228 millones para renovar un título que vencía esta semana.

La renovación de deuda se da a partir de que el próximo 13 de febrero vencía una letra emitida el año pasado, por lo que, mediante esta norma, el Estado reemplaza ese vencimiento por un nuevo título a un año de plazo, evitando así una salida de divisas de las arcas del Tesoro.

La Resolución Conjunta 7/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que esta deuda no sale al mercado financiero privado, sino que se coloca de manera directa entre organismos del Sector Público Nacional (como ANSES, fondos fiduciarios u otros entes estatales) bajo las facultades que otorga la Ley de Administración Financiera.

LOS DETALLES DE LA EMISIÓN

La nueva Letra del Tesoro que tiene vencimiento el 19 de febrero de 2027, presenta las siguientes condiciones financieras:

-Monto: hasta VNO US$1.228,1 millones.

-Plazo: aproximadamente un año (Enero 2026 – Febrero 2027).

-Precio de suscripción: se emitirá con descuento, a US$984,98 por cada US$1.000. Al ser un título de “cupón cero”, la ganancia para el organismo suscriptor está implícita en la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal que cobrará al vencimiento.

-Negociación: la Letra del Tesoro Nacional será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

-Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

-Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.

-Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Según los considerandos de la norma, la operación se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera 24.156 y en los artículos 44 y 54 de la Ley N° 27.798 (Presupuesto 2026) que autorizan operaciones de crédito público para el presente ejercicio.

Las Letras del Tesoro en dólares a descuento (LETEDE) constituyen uno de los instrumentos de deuda de corto plazo que utiliza el Gobierno para administrar las necesidades de financiamiento.

—

