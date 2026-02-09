Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Deuda pública: Economía emite Letra del Tesoro en dólares por hasta USD1.228 millones para renovar vencimiento

Publicado

Edificio del Ministerio de Economía de la Nación.

Las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía dispusieron la emisión de una nueva Letra del Tesoro a descuento en dólares estadounidenses por un monto de valor nominal original de hasta US$1.228 millones para renovar un título que vencía esta semana.

La renovación de deuda se da a partir de que el próximo 13 de febrero vencía una letra emitida el año pasado, por lo que, mediante esta norma, el Estado reemplaza ese vencimiento por un nuevo título a un año de plazo, evitando así una salida de divisas de las arcas del Tesoro.

La Resolución Conjunta 7/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que esta deuda no sale al mercado financiero privado, sino que se coloca de manera directa entre organismos del Sector Público Nacional (como ANSES, fondos fiduciarios u otros entes estatales) bajo las facultades que otorga la Ley de Administración Financiera.

LOS DETALLES DE LA EMISIÓN 

La nueva Letra del Tesoro que tiene vencimiento el 19 de febrero de 2027, presenta las siguientes condiciones financieras:

-Monto: hasta VNO US$1.228,1 millones.

-Plazo: aproximadamente un año (Enero 2026 – Febrero 2027).

Turismo

-Precio de suscripción: se emitirá con descuento, a US$984,98 por cada US$1.000. Al ser un título de “cupón cero”, la ganancia para el organismo suscriptor está implícita en la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal que cobrará al vencimiento.

-Negociación: la Letra del Tesoro Nacional será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

-Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

-Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.

-Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Según los considerandos de la norma, la operación se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera 24.156 y en los artículos 44 y 54 de la Ley N° 27.798 (Presupuesto 2026) que autorizan operaciones de crédito público para el presente ejercicio.

Mackentor

Las Letras del Tesoro en dólares a descuento (LETEDE) constituyen uno de los instrumentos de deuda de corto plazo que utiliza el Gobierno para administrar las necesidades de financiamiento.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Reforma Laboral: Bullrich formalizó pedido de sesión para el 11 de febrero y aseguró que “hay acuerdo en el 95%”

La jefa de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció hoy que junto a otros bloques dialoguistas se solicitó un pedido de sesión especial...

Hace 7 días

Noticias

Derrumbe de acciones argentinas en Wall Street: Caen hasta 32% y el riesgo país volvió a subir por encima de los 500 puntos

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés este martes en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 32%, en una jornada financiera...

Hace 7 días

Noticias

Polémica histórica: El Gobierno dispuso que el Sable Corvo de San Martín vuelva al Regimiento de Granaderos y generó un fuerte rechazo

El Poder Ejecutivo dispuso este martes el traslado del Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional...

Hace 7 días

Noticias

Debe ser tratado por el Congreso antes de entrar en vigencia: El gobierno firmó un acuerdo comercial a la medida de Estados Unidos

El Gobierno nacional firmó este jueves un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos, según anunció el canciller Pablo Quirno en...

Hace 5 días