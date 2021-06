Interrumpieron una función de teatro porque Patricia Bullrich no respetaba los protocolos sanitarios

“El Acompañante”, la obra que protagoniza Luis Brandoni en el Multiteatro, tuvo que ser interrumpida el domingo por la noche porque la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no respetaba los protocolos sanitarios.

La ex ministra, quien ingresó tarde a ver la función y se sentó en un lugar indebido, generó el repudio de un espectador que exigió que detuvieran la obra hasta que la titular del PRO cumpliera con las medidas sanitarias vigentes.

“Hice parar la función. Dije que corran a esa gente, que el teatro no respetaba las medidas de seguridad. Con sorpresa me di cuenta que esa pareja era Patricia Bullrich y su acompañante, un tal Guillermo, los que estaban incumpliendo, además de haber entrado tarde a la función”, sostuvo el periodista y abogado, Christian González D’Alessandro, en diálogo con la señal de noticias C5N.

El abogado también le apuntó al protagonista y ex dirigente de la UCR por el episodio: “Brandoni, enojado porque hice parar la función, me dijo que si me quería ir me devolvían el dinero. Por supuesto no me fui porque yo quería ver la obra”, contó.

Según el relato de D’Alessandro, “ya empezada la función, entra una pareja que la instalan en la fila 3, justo atrás de mí en diagonal, sin respetar las medidas de seguridad” y agregó que al revisar las otras ubicaciones “todas estaban respetando las distancias menos ellos”.

“Estuviste detrás mío con tu pareja soplándome la nuca sin respetar las medidas y tuve que pedir suspender la función porque no cumplían con el distanciamiento y el protocolo. Y aclaro, no sabía en absoluto que eras vos. Lo hubiera hecho con cualquiera”, le escribió el abogado a la exfuncionaria macrista en Twitter.

Carlos Rottemberg (@multiteatro) dice que yo dije que estaban en diagonal y que no infringe el protocolo. Yo dije que él se sentó detrás mío y ella @PatoBullrich en diagonal (puntos rojos) y luego su pareja se movió al lado (punto verde). La disposición de butacas no es recta. https://t.co/JhC4huJdNT pic.twitter.com/dwLuppDbdN — Christian Gonzalez D'Alessandro (@docdalessandro) June 21, 2021

También se disculpó con el resto de los espectadores por haber interrumpido momentáneamente la obra y señaló que “si queremos volver a una actividad plena y sostener el teatro en esta difícil situación, debemos respetar entre todos lo que tenemos que hacer”.

