Detuvieron al narco “Patrón” Gallardo en Chubut: Lo identificaron por un tatuaje

Después de escurrirse tres años, dos meses y 17 días, Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (54) fue detenido en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Al parecer, alguien lo delató por una recompensa de 25 millones de pesos que había dispuesto el gobierno de la Provincia de Santa Fe, y pudo ser apresado 1600 kilómetros al sur de Rafaela, de donde es oriundo, según informó el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe. La comisión policial lo pudo detener alrededor de las 20 horas del martes y lo identificó gracias a un llamativo tatuaje en su pierna derecha, ya que al momento de ser abordado mostró el DNI de un hermano suyo. Ahora se encuentra alojado en la provincia patagónica, a la espera de su traslado a territorio santafesino. Era de una de los 10 prófugos más buscados de la provincia litoraleña, aunque las andanzas de Gallardo se extienden a Córdoba y otras zonas del país.

Gallardo contaba con una orden de detención desde el 16 de septiembre de 2022 por una causa de “amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, en la que se investiga la muerte de Miguel Ángel Cabrera, ocurrida el 23 de abril de 2022. La investigación es llevada adelante por el fiscal Martín Castellano, de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional N°5. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, había sumado en octubre pasado al jefe narco a la lista de los delincuentes más buscados, en este caso ofreciendo una recompensa de 25 millones de pesos por datos que facilitaran su detención.

Cabe recordar que Cabrera, que habría vendido drogas para el clan Gallardo, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando estaba en su casa junto a su esposa, de nombre Carolina y sobrina del propio Gallardo. El agresor golpeó la puerta, discutió brevemente con él y lo ejecutó a corta distancia.

“El Patrón” estuvo detenido desde 2013 en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, adonde había llegado acusado de ordenar otro crimen y en 2017 fue condenado como jefe de una banda dedicada al narcotráfico, con ramificaciones nacionales e internacionales. En 2022, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y en la lluviosa madrugada del 16 de septiembre de ese año logró escaparse de la vivienda que habitaba en el barrio Cottolengo de la ciudad de San Francisco. Al parecer, Gallardo fue advertido de que la Justicia santafesina había ordenado su detención por estar involucrado en el crimen de Cabrera y se fugó sin dejar rastro.

En todo este tiempo había logrado evadir las investigaciones judiciales, escondiéndose bajo identidades falsas y con protección de su poderoso entorno, según indicaron fuentes con acceso al caso. Nadie pudo confirmar hasta el momento, si siempre estuvo en Chubut o si, por el contrario, cambiaba de destino de manera regular.

A partir de octubre, en que se impuso una recompensa para quién brindara datos sobre su paradero, comenzó a llegar información sobre Gallardo, lo que demuestra que el capo narco no controlaba toda la situación. Justamente, en los últimos días, una de las nuevas pistas permitió dar con él en Puerto Madryn. Personal de investigaciones, según pública el sitio Ministerio Público Fiscal (MPF), lo ubicó en un departamento, en la calle Salta 57 de la ciudad sureña. Cuando este martes por la tarde salió a caminar, fue interceptado a los pocos metros, en la intersección con la costanera Rawson, frente al Golfo Nuevo.

El narco fue demorado luego de que mostrara un DNI que lo identificaba como Walter Gallardo. Desde allí fue trasladado a la comisaría segunda de Puerto Madryn, donde un tatuaje confirmó que se trataba del fugitivo buscado por la Justicia santafesina.

También conocido como “Pá” y “Mandamás”, Gallardo aparece como uno de los engranajes originales del Clan Gallardo, una organización narco que trafica cocaína y marihuana, tiene puntos de venta en Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba), entre otras ciudades de las dos provincias, y que había desarrollado un importante sistema de lavado de activos, que incluía, la compra de autos y vehículos de todo tipo, y propiedades.

Con información de las causas tramitadas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y expedientes de la PROCUNAR, el sitio web Regionalísimo cuenta que el clan funcionaba bajo una estructura piramidal: roles definidos y compartimentados, logística aceitada y una red de “kioscos” para vender las drogas. El liderazgo recaía en Peregrino “Tito” Gallardo, acompañado por familiares y colaboradores de confianza. Entre estos últimos, figura el ahora detenido.

El Clan Gallardo operaba históricamente en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe y en el este de Córdoba, en principio un territorio diferente al de la conocida banda de “Los Monos”, dirigida por el clan Cantero y con eje en Rosario. Sin embargo, con el tiempo, luego de la detención del Patrón Gallardo en 2013, la banda rosarina irrumpió en zonas “ocupadas” por los Gallardo, como San Francisco, en Córdoba, y extendió operaciones de lavado a otros puntos del territorio cordobés. A su vez, la banda de los Gallardo había organizado un esquema propio de compra, transporte y distribución de droga. La marihuana la obtenía en Paraguay y la cocaína en Perú y Bolivia, según las investigaciones judiciales. Desde allí, los cargamentos ingresaban por el norte argentino y eran trasladados a Frontera y Josefina. Desde esas dos localidades santafesinas se preparaban y distribuían a los puntos de venta de su territorio de operaciones en Santa Fe y Córdoba. En un expediente judicial tramitado en la Justicia Federal de Córdoba, se estableció también que el Clan exportaba estupefacientes a Chile. No se descarta que la droga podría haber ido a abastecer a otros puntos de nuestro país. En tanto, el lavado de activos se producía a ambos lados de la línea fronteriza, es decir, en Santa Fe y Córdoba-, según las fuentes judiciales consultadas.

Paradoja del destino, la primera detención de Héctor Argentino Gallardo, el “Patrón”, se produjo en 2013, en cercanías de Orán, en la provincia de Salta. Mientras que, este martes 2 de diciembre, fue apresado en una vereda de la calle Salta, aunque en una ciudad ubicada en la otra punta del país.

Informe: Erika Schwartz.

