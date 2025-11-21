Detuvieron a tres acusados de un robo en Bell Ville tras un operativo policial que abarcó cinco localidades cordobesas

Un amplio operativo policial coordinado por la División Investigaciones de la Departamental Unión permitió detener a tres sospechosos vinculados a un robo ocurrido el 19 de octubre en una vivienda de Bell Ville.

Las detenciones —dos hombres de 36 años y una mujer de 29— se concretaron luego de una serie de allanamientos simultáneos en cinco localidades del interior provincial.

Según informó la Policía de Córdoba, los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de Instrucción de 1ª Nominación de Bell Ville y se desplegaron de manera paralela en Potrero de Garay, Valle Hermoso, Huerta Grande, La Falda y Pilar.

Durante los allanamientos se secuestró un Citroën C4 Cactus, junto con una importante cantidad de elementos presuntamente robados: relojes, teléfonos celulares, una computadora, alhajas y diversas prendas de vestir, todos vinculados con la causa que investiga el violento ingreso a la vivienda bellvillense.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia y enfrentan cargos por robo calificado por escalamiento y efracción, además de encubrimiento calificado. Las autoridades judiciales continúan con las actuaciones para determinar el grado de participación de cada uno en el hecho y no se descarta que puedan producirse nuevas medidas en el marco de la investigación.

