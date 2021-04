[DETRÁS DE LA NOTICIA] Natalia De la Sota junto a Schiaretti y Vigo en un acto de entrega de escrituras

Un día tenía que ser. Y fue ayer. Natalia De la Sota apareció junto al actual gobernador Juan Schiaretti y la diputada nacional Alejandra Vigo, en un acto oficial de entrega de escrituras en barrios cuya construcción fue impulsada por su padre, el ex gobernador José Manuel De la Sota.

El de poner en el escenario de los actos oficiales a quiénes van a tener un rol electoral es el formato que suele utilizar el primer mandatario provincial para poner en marcha la maquinaria del oficialismo. Es el primer mecanismo de transferencia de imagen. Así lo hizo, por ejemplo, con Martín Llaryora, para el comicio por la intendencia de la capital provincial en 2019 o con quien fue electo como diputado nacional, también en 2019, el riocuartense, Carlos Gutiérrez.

Como se ha encargado Schiaretti de hacer saber a través de distintas vías, el PJ cordobés ya tiene casi decidido participar de los comicios legislativos de 2021 con listas propias para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Sólo situaciones excepcionales lo moverían de esa ruta. Es decir, no iría en conjunto con los peronistas que se integraron al Frente de Todos bajo la conducción del senador nacional Carlos Caserio y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill.

Desde fines del año pasado Vigo viene compartiendo con Schiaretti todos los escenarios oficiales. No es un movimiento inocente. La diputada nacional es quien encabezaría la boleta como candidata a senadora nacional.

A partir de ayer, Natalia De la Sota habría comenzado el mismo periplo, según las fuentes consultadas por este medio. Traducido, quiere decir que la vicepresidenta segunda de la Legislatura provincial comenzará a mostrarse públicamente junto a Schiaretti y Vigo, y que todo indica que puede ser la primera aspirante a diputada nacional en la boleta de Hacemos por Córdoba.

Tienen una explicación todos estos movimientos previos: Schiaretti ha pedido a todos los funcionarios y legisladores que no es hora de hablar de candidaturas ni de elecciones, ya que el contexto de pandemia no deja lugar para otra cosa que no sea gestión. Sin embargo, bajo ese paraguas, comienza a mostrar sus fichas.

VER Elecciones 2021: los dilemas de Schiaretti y los nombres que formarían parte de su lista.

“Participé hoy en la entrega de 50 escrituras en barrio Ciudad de los Cuartetos. La escritura es tranquilidad y mayor bienestar para las familias. Es cerrar un círculo pensando en el futuro”, escribió De la Sota en su cuenta de Twitter.

La hija del ex gobernador venía recorriendo la ciudad y el interior provincial en soledad. Recordando a su padre y planteando uno de los ejes que trabajaba cuando falleció, insiste con la idea de construir puentes, mantener unido al peronismo y acabar con la grieta.

El club @Gral_PazJuniors nombrará “José Manuel de la Sota” a su proyecto educativo. En 2022 dará inicio con salas de jardín. Luego, continuará con la construcción de aulas para la primaria. Es un gran homenaje: él quería ser recordado como el gobernador de las escuelas. ¡Gracias! pic.twitter.com/A1WYFaMUHs — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) April 27, 2021

Anoche visité el Centro Cultural y Social La Quadra, de barrio Observatorio. Luego acompañé a Aaron, Rodrigo y voluntarios hasta plaza San Martín para entregar alimentos y ropa a personas en situación de calle. pic.twitter.com/Is7VJJuAvm — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) April 23, 2021

En @EmpateFundacion la propuesta es incluir. Son campeones desde hace 4 años. 110 chicos y chicas con síndrome de Down se capacitan en oficios, participan en talleres de arte y música y se divierten jugando al fútbol y al tenis. Un gusto conocerlos y acompañarlos. #Puentes pic.twitter.com/bgRwsm1O4I — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) April 17, 2021

El acto fue presidido por Schiaretti y consistió en la entrega de los títulos de dominio de las viviendas. Las beneficiadas fueron familias de barrios Ciudad de los Cuartetos, Juan Pablo II y Los Álamos se convirtieron en propietarias definitivas.

De acuerdo a la información oficial, a través del programa “Tu Casa Tu Escritura”, 13.696 familias cordobesas ya lograron la regularización dominial.

Schiaretti expresó su alegría porque estas escrituras se entregaron en ese sector de la ciudad. “Cómo no vamos a estar contentos, soy de la seccional 13ª”, enfatizó.

Después añadió: “Es una gran alegría ver que las familias humildes de la seccional accedan a las escrituras. Se completa ese sueño que tenía mi amigo y compañero José Manuel de la Sota, que decidió como gobernador hacer los barrios ciudades, sacar a la gente de las condiciones de precariedad en las que vivían”.

El gobernador también resaltó el rol de la municipalidad capitalina, que sancionó una ordenanza para agilizar la entrega de escrituras y es lo que posibilita que la Provincia cumpla con este trámite. “Tenemos una intendencia que trabaja con nosotros; somos parte del mismo equipo, los mismos sueños, la lucha por la justicia social y de que haya dignidad para todos, que progrese la ciudad”, dijo.

Vigo, por su parte, resaltó que “estos barrios devolvieron la dignidad a tantas familias de la mano del querido José Manuel de la Sota. Comparto mi emoción junto a su hija Natalia, quien es la primera mujer que ocupa el cargo de vicepresidenta de la Legislatura después de tanto tiempo”.

Por último, Vigo destacó el rol de las mujeres en el proceso de escrituración de viviendas. “Son las que hacen los papeles, las que más paciencia tienen y quienes presentan toda la documentación”, afirmó.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.