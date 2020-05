Detrás de escena: el tío de una estrella de la NBA fue quién filmó las imágenes inéditas en The Last Dance

The Last Dance está a la altura de su protagonista principal, y pica en punta para ser el documental deportivo más completo e innovador de la historia del género. Sus imágenes inéditas, las 100 entrevistas a diferentes personajes, la narración de una historia apasionante, y algunas sorpresas más, hacen que el espectador viva en primera persona algo que sucedió 20 años atrás, y que finalmente sale a la luz.

Dentro de las aristas que componen la obra maestra, hay una que se destaca del resto. Las más de 10.000 horas de grabación de la temporada final de Jordan y sus históricos Bulls en 1998. Lo que pocos saben, es que el encargado de seguir día y noche a las estrellas de Chicago con su cámara, fue Andy Thompson, el tío del escolta de los Warriors, Klay Thompson.

"Estoy muy agradecido de no haber regresado en el 2000 o 1998. Mejoró aún más porque el paso del tiempo ha hecho que todos se sientan un poco más nostálgicos y sean más sinceros y reflexivos. Es el documental correcto en el momento correcto", contó Andy Thompson en una entrevista en el Podcast "Warriors Of Court".

"Sabíamos cuando lo filmamos y la forma en que Michael terminó esa temporada del 98, con ese robo y ese disparo, que teníamos el santo grial de los documentales deportivos en nuestras manos. Pero nadie podía predecir que llevaría 20 años, múltiples entrevistas y múltiples recortes, y que terminaría siendo lo que es".

"Inicialmente, pensamos que íbamos a sacar esto dentro de dos o tres años. Y si hubiéramos hecho eso, probablemente habría sido un documento tradicional, que, normalmente en ese momento, hubiera sido entre 90 minutos y dos horas. Pero para ver lo que (el productor) Mike Tollin y (el director) Jason Hehir pudieron hacer, tomar lo que filmamos hace 20 años, usar eso como una narración, regresar y contar todas las grandes historias de todos estos tipos y más o menos darles su vencimiento en más de 10 episodios, es increíble", sumó.

No fue un trabajo fácil, y requirió de un olfato agudo para ir registrando un año fuera de lo normal. "Es como caminar sobre cáscaras de huevo, ¿verdad? Porque esto no tiene precedentes. Esto no tiene precedentes en muchos niveles porque pasas días y semanas con un equipo, en todas partes. Realmente no nos conocían personalmente, y realmente no los conocíamos personalmente", explicó Andy.

La relación del power trío conformado por Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman dentro de la cancha era ideal, pero fuera de ella era otra cosa. En uno de los capítulos, el documental muestra en primera persona un viaje express de Rodman a Las Vegas en medio de la temporada regular. El archivo es sensacional, y permite recorrer con el "Gusano" y su ex mujer, Carmen Electra, la noche de "la ciudad del pecado".

"Tienes que ser una mosca en la pared porque estás en clubes, bares y restaurantes. Cualquier restaurante no te dejará pasar horas allí. Por lo tanto, debes ingresar en el momento adecuado, obtener tus tomas y saber cuándo retroceder. ¿Seguimos en este viaje en particular o no? ¿Preguntamos o simplemente seguimos? Una vez más, fue interesante tratar de mantenerse al día con Dennis. Pero estábamos en los lugares correctos en el momento correcto, y me alegro de haber estado", definió Thompson.

LA IDEA MAESTRA

Las 10 mil horas de grabación y el pase libre a lugares íntimos, no fue una idea improvisada. Seis años antes, Andy Thompson fue elegido por NBA Entertainment para documentar el viaje del Dream Team a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Durante siete semanas, estuvo en cada práctica, charla de hotel, y partido, filmando otro hecho histórico. Ese material, fue el punto de partida de lo que vino después.

"Una vez que terminó lo del Dream Team, comencé a ver más documentales. Realmente me fascinó. Me encantó todo el aspecto narrativo de los documentales, pero no había ninguna oportunidad en ese momento en la NBA para hacer este tipo de rodaje. A medida que los Bulls comenzaron a aumentar en popularidad y el estatus y el estrellato de Michael Jordan despegaron a otro nivel, quedó claro: si vamos a usar este tipo de integración con un equipo, este es el equipo perfecto y este es el jugador perfecto para hacerlo".

"Fue justo el momento en que Adam Silver se convirtió en presidente de NBA Entertainment en el verano de 1997. Los Bulls están amenazando con que se rompa, y convenzo a Adam: 'Oye, si los Bulls regresan un año más, yo tengo que permitirme tener un equipo de cámaras integrado en el equipo, seguirlos durante todo un año y capturar el último año de Michael. Este es el mejor equipo en la historia de la NBA, y tenemos que hacer esto'. Él pensó que era una gran idea. Gracias a Dios, a Adam le encantó la idea y la dio luz verde".

KLAY THOMPSON

Luego de la emisión del capítulo cuatro, Klay Thompson publicó en sus redes sociales el video de cuando recibió el autógrafo de Jordan en aquella histórica temporada. Justamente, el escolta de los Warriors, fue acompañado de su padre, Mychal Thompson, quien compartió equipo con Magic Johnson en los "Showtime Lakers" y que llegó a la puerta del vestuario gracias a su hermano Andy.

"Yo fui la persona que realmente disparó eso. Tenía mi cámara de 16 milímetros, que era una pequeña cámara Bolex. Recuerdo que mi hermano estaba esperando y esperando que Michael saliera. Michael siempre tarda mucho en salir, y definitivamente quería capturar eso en la película. Recuerdo haberlo disparado. Aquí está la cosa: recuerdo haberlo filmado, luego pasaron 20 años y están haciendo la película. Uno de nuestros archiveros dice: 'Oye, ¿recuerdas esta foto?' Voy, 'Oh, hombre, olvidé que incluso lo disparé'. Fue realmente una sorpresa cuando lo vi después de 20 años y, por supuesto, cuando Klay y Michael lo vieron, los asustó", reveló.

La familia Thompson es singular. Fueron testigos y protagonistas de tres equipos que dominaron su época. Mychal Thompson lo hizo con los Lakers ganando dos anillos (1987 y 1988), su hermano Andy vivió la última temporada de los Bulls, y Klay Thompson consiguió tres anillos de campeón (2015, 2017 y 2018) con los Golden State Warriors.

A la hora de elegir cuál es la mejor dinastía, Andy Thompson no duda: “En términos de popularidad, los Jordan Bulls están en otra estratosfera. El fandom a su alrededor era una locura. Quiero decir, empacaron a 62,000 personas en el Georgia Dome para ver el último partido de Michael. Habría 2,000 personas en fila afuera del hotel solo para ver a Michael caminar desde el hotel hasta el autobús".

"Eso nunca sucedió con los Lakers, porque de vez en cuando estaba allí con mi hermano en viajes por carretera con él. Lo mismo con los Warriors. He estado siguiendo a los Warriors durante cinco años, y no es nada parecido", agregó.

Y concluye, "entonces, en términos de fanáticos y la locura "Beatle", nada se compara. Cuando se trata de las franquicias y lo que han hecho como dinastía, los Lakers y los Bulls están codo a codo. Cada uno tiene jugadores icónicos, increíblemente dotados. Realmente depende de si te gusta el púrpura o si te gusta el rojo".

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--