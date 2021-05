Despidos y persecución laboral en el Polo de la Mujer: el legislador Rossi pidió la intervención del Ministerio de Trabajo

El legislador Dante Rossi (UCR) junto al bloque de Legisladores de su partido presentó un proyecto de declaración para que el Ministerio de Trabajo “convoque de manera urgente a una mesa de coordinación entre el Ministerio de la Mujer y los trabajadores del Polo de la Mujer, con el objetivo de consensuar condiciones de trabajo dignas; retrotrayendo la situación a la semana anterior, disponiendo la reincorporación de los 14 trabajadores dejados sin contrato y los descuentos efectuados en los salarios de varios de ellos”.

Rossi afirmó además que “Córdoba es la segunda provincia con más femicidios de la Argentina” y denunció que “entre otras cuestiones incomprensibles, los trabajadores del Ministerio de la Mujer desempeñan sus funciones de manera absolutamente precarizada: Hay muchos trabajadores y trabajadoras que cumplen tareas con contratos, monotributos, convenios o similares, sin estabilidad y por un salario que no es para nada acorde a la función que cumplen”.

Recordó que “se vienen llevando adelante asambleas, un espacio que convoca democráticamente a todos los trabajadoras del sector” y que ATE Córdoba (Asociación de Trabajadores del Estado), mediante un comunicado, había denunciado la "explícita maniobra política de parte del personal jerárquico del Ministerio de la Mujer, a los efectos de romper la asamblea, con amenazas de desvincular a los y las participantes de su ámbito laboral”.

Sigue diciendo el legislador provincial que “previo al día del trabajador se efectivizaron descuentos a las personas que habían participado de las asambleas y se caducaron 14 contratos de trabajo. Todos de los que habían manifestado su descontento a las pésimas condiciones laborales en las que se desenvuelven. A ello se le suman los traslados intempestivos”.

Fundamenta Rossi que “si existe un lugar donde se deben apoyar los reclamos del personal es el Polo de la Mujer. No hay posibilidad de bajar los femicidios y brindar cobertura a las víctimas de violencia si no es a través de trabajadores y trabajadoras a gusto con su vocación, bien remunerados, y sin que tengan que soportar presiones de ningún tipo. No se puede ayudar a las víctimas de violencia precarizando a los trabajadores”.

Por último, reclamó que “se reincorpore a las 14 personas dejadas sin su fuente laboral, que se anulen los descuentos de haberes y los traslados y que a través del Ministerio de Trabajo se constituya una mesa de coordinación entre el Ministerio de la Mujer y los trabajadores y trabajadoras del Polo de la Mujer para generar condiciones dignas de desempeño laboral”.

