Ballesteros Sud: Desesperada búsqueda de Lian, el niño de tres años que desapareció el sábado por la tarde

Continuaba la búsqueda de Lian Gael Flores Soraire, el niño de 3 años que desapareció el sábado por la tarde en la zona rural de Ballesteros Sud, una localidad ubicada al sudeste de Córdoba Capital, entre Villa María y Bell Ville. Al cierre de este artículo, el niño llevaba tres noches desaparecido. La investigación de los fiscales no descarta ninguna hipótesis sobre el hecho y en la jornada de este lunes fueron secuestradas tres camionetas blancas con vidrios polarizados que habían sido vistas en la zona, el día que desapareció el pequeño. También se incautaron una decena de celulares. Sin embargo, no hay detenidos.

Lian es el quinto de seis hermanos de una familia boliviana dedicada a la fabricación de ladrillos. El chico desapareció el sábado, cuando sus padres dormían la siesta en la precaria vivienda en la que viven en el cortadero. Según la información, se dieron cuenta de que no estaba pasadas las 17 horas, cuando se despertaron. La denuncia fue radicada pasadas las 19 horas del sábado. Los rastrillajes, hasta el momento no han arrojado resultado positivo.

El operativo incluye fuerzas del DUAR, Bomberos, Policía de Córdoba, la DIO, el equipo de análisis de comportamiento criminal del Ministerio Público Fiscal, el sistema de búsqueda federal y la FPA. Desde la fiscalía se reiteró el pedido de colaboración para dar con el niño. Lian es de tez trigueña, cabellos corto color negro, y de 90 centímetros de estatura. Vestía al momento de su desaparición un pantalón corto azul, tenía el torzo desnudo e iba descalzo. La información puede ser aportada a la Unidad Judicial de Bell Ville, teléfonos, 03537 421016 y 0351 4481016 Int. 52801 al 911 o 101 de emergencias o ante cualquier sede policial o judicial.

Trabajan en el caso, la fiscal Nº 2 de Bell Ville, Isabel Reyna y el fiscal Nº 1 de la misma ciudad, Nicolás Gambini.

Entre las múltiples hipótesis que siguen los investigadores, se encuentran un accidente, un extravío y un hecho intencional delictivo.

El fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, brindó información a los medios sobre el avance de la investigación y señaló que no hubo resultados positivos. El funcionario judicial confirmó que “no hay detenidos” y señaló que se encontró un pantalón en la zona, pero no pudo dar precisiones en razón del secreto del sumario. La búsqueda se realiza con la ayuda de perros de la Policía, pero hasta el momento “no hemos tenido un resultado positivo”, indicó Delgado.

QUÉ DIJO EL PADRE

Su padre, Elías Flores, en declaraciones que realizó a Telenoche de Canal 12, dijo que alguien pudo habérselo llevado y no descartó que pudiera tratarse de una posible venganza. “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho. Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, explicó.

“Yo pido que aparezca por favor. No sé, si será alguna venganza o que se yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina, juega”, relató el hombre.

Respecto de problemas por deudas u otro motivo, Flores expresó: “Cara a cara nadie me dijo nada, nadie me dijo ‘te voy a hacer esto’ o ‘tenés esto’, nada que me hayan amenazado. Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros con semejante calor”.

