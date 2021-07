Descubren municiones y gases argentinos en depósito de la Policía boliviana y confirman que la nota a la embajada era auténtica

El escándalo que involucra, al menos, a una parte del gobierno de Mauricio Macri en el envío de municiones y gases para apoyar a los golpistas bolivianos en noviembre de 2019, se agranda con el paso de las horas. Ayer, el jefe de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, reveló que se halló material argentino en un depósito de esa fuerza en La Paz. Mientras que la jefa de Gabinete de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, Cecilia Rodríguez, en Buenos Aires, confirmó que la nota de agradecimiento de los armamentos recibidos por Bolivia y que lleva la firma del comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, es auténtica y fue recepcionada en la Embajada argentina en ese país.

Cabe recordar que la investigación se inició el 9 de julio, con la denuncia del canciller de Bolivia Rogelio Maytas, que mostró la nota de Terceros Lara agradeciendo a la Argentina el envío de material represivo. La misiva fue fechada el 13 de noviembre de 2019, un día después de la asunción de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y recepcionada en la embajada, el día 15.

Se cree, que un cargamento de, al menos, 40 mil cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK19; 5 gases lacrimógenos en spray MK4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS; y 52 granadas de gas HC, que son los que Terceros Lara reconoce en su carta al embajador, fue enviado en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina el 12 de noviembre a las 23:40, con aterrizaje en el sector militar del aeropuerto de La Paz a las 4:40.

Sin embargo, y de acuerdo a documentación de la que dispone el gobierno argentino, está registrada la autorización para el envío de 70.000 cartuchos antidisturbios, 661 granadas de mano y 100 sprays de gas pimienta. Por lo que la investigación judicial deberá dilucidar cuál es la verdadera cantidad de material transportado.

También se investiga dónde fue utilizado ese armamento, ya que se presume que podría haber servido para reprimir manifestaciones de apoyo al derrocado Evo Morales. El canciller Mayta recordó en su denuncia que, poco después de la carta de agradecimiento de Terceros Lara, el 15 y 19 de ese mes de noviembre, se registraron las “masacres” de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, El Alto, con la muerte de 20 personas por herida de bala, y una serie de operativos policiales-militares para contener las protestas sociales en defensa de Morales.

Lo cierto, es que ayer, se conoció la declaración enviada por el capitán de fragata, Roberto Ariel Gestoso, encargado de recibir y firmar el conforme de la nota de Terceros Lara. El militar argentino escribe: “En Bahía Blanca, a los 12 días del mes de julio de 2021, habiendo tomado conocimiento del archivo digital conteniendo una foto del oficio Dpto IV-LOG. Secc.Mat.Bél. N°89/19 con objeto S/Expresar agradecimiento, firmado por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, General de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, habiendo analizado en este una firma que se encuentra ubicada en su parte inferior derecha del documento, y teniendo en cuenta la calidad de su formato digital, de su observación visual, reconozco la misma como propia”. Por lo tanto, la carta que desató el escándalo es real.

Además, la misma Rodríguez dio a conocer un documento de la embajada, en el que se asienta internamente la recepción de la carta del aviador. Lleva al número 184 del sistema de entradas, que coincide con el número escrito en el ángulo superior derecho de la carta recibida.

Por otro lado, El comandante general de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó que parte del material represivo enviado desde la Argentina en 2019, “continúa en los depósitos de la institución” y aclaró que “no existe documentación alguna que respalde esos pertrechos”.

En tanto, anticipó que “se va a identificar qué funcionarios acudieron al Aeropuerto” a recibir el cargamento transportado en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

“Para puntualizar el tema, sí existen estos elementos en los depósitos de la Policía boliviana, más no existe ningún documento”, explicó el jefe policial a radio San Gabriel, según publica la Agencia Boliviana de Información.

Aguilera informó que, según disposición del ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, se realizará la reconstrucción de la llegada de material bélico de la Argentina en el Aeropuerto Internacional de El Alto, con el objetivo de identificar a los responsables de recibir estas municiones.

De acuerdo con información preliminar, entre el material que está en el depósito de la Policía Boliviana se encuentran granadas de gas, gases pimienta, munición calibre 12/70, entre otros que serán investigados, detalló Aguilera.

DENUNCIA JUDICIAL

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart interviene en la denuncia que presentó el Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. En tanto, el fiscal será Claudio Navas Rial.

Denuncia el gobierno en la presentación, “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Ejecutivo encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas Bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

Plantea el escrito que “el hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.

Según la denuncia, habría contado con la participación de Macri y “Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director Ejecutivo de la ANMaC)”.

Además, señala a “Gerardo José Otero (ex director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)”.

En base a la información recolectada hasta el momento, “se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.

>> COBERTURA

VER El ex embajador Álvarez García admitió que “pudo existir un circuito paralelo” durante el golpe contra Evo Morales.

VER Qué se sabe hasta ahora del envío ilegal de “material represivo” para apoyar el golpe de Estado en Bolivia.

VER Golpe de Estado en Bolivia: Denunciaron a Macri, Bullrich y Aguad por envío ilegal de armamento y municiones..

VER Aguad y Bullrich en el centro de la escena: Un avión Hércules habría llevado las municiones a Bolivia.

VER Bolivia denunció que el gobierno de Macri apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.