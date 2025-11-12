Descarrilaron tres vagones de una formación del Tren Sarmiento: Al menos 20 heridos

Conéctate con nosotros

Tres vagones de una formación del Tren Sarmiento descarrilaron a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y al menos 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas. (Foto: Mariano Sánchez / Noticias Argentinas).

Tres vagones de una formación del Tren Sarmiento descarrilaron este martes a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y al menos 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Todos los usuarios fueron evacuados, mientras que el servicio se reanudaba con demoras y cancelaciones sin detenerse en Liniers, luego del descalce que se produjo en Timoteo Gordillo y Rivadavia.

El descarrilamiento había ocurrido a la altura de las calles Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia, lo que obligó a evacuar a todos los pasajeros, muchos de los cuales expresaron su preocupación y su fastidio por lo sucedido, ya que este tipo de episodios se repiten con cierta asiduidad.

El servicio del Tren Sarmiento se reanudó varias horas después del “descalce”, pero las formaciones no se detienen en el lugar del hecho, informaron las autoridades. “A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers”, indicaron las fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, 40 ambulancias del SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando, una unidad médica de los brigadistas y Defensa Civil participaron en el operativo, que continuaba esta noche. Al menos 20 personas, ocho hombres, siete mujeres y otras cinco implicadas, resultaron heridas.

Diez requirieron asistencia sanitaria en el lugar y el resto fueron derivadas a distintos nosocomios como el Hospital Santojanni, el Grierson, el Álvarez y el Vélez Sarsfield. Además, se interrumpió la energía de las vías para permitir el trabajo de los rescatistas.

Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, dialogó con la prensa y confirmó que “no hay víctimas fatales”, al tiempo que unos de los carriles de la Avenida Rivadavia permanecían cortados por el trabajo de los bomberos, aunque luego fue liberado.

Trenes Argentinos emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que “las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

