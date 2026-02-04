Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Derrumbe de acciones argentinas en Wall Street: Caen hasta 32% y el riesgo país volvió a subir por encima de los 500 puntos

Publicado

Imagen ilustrativa. (foto: Gentileza).

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés este martes en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 32%, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el clima de negocios se vio impactado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Gobierno no tiene intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, sumado a declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de venta de activos estatales para cancelar pasivos.

En la plaza de Nueva York, el derrumbe fue encabezado por Bioceres Crop, que se hundió un 23% alcanzando un mínimo histórico de u$s1,14. La firma se ve afectada por la incertidumbre financiera tras un fallo adverso en la justicia estadounidense vinculado a activos de su unidad ProFarm Group.

Turismo

Otras caídas significativas fueron las de Globant, que se desplomó un 13,1%, y la petrolera Vista, que bajó un 7,4%. En el caso de la energética, la baja responde a la noticia sobre la eventual venta de un bloque masivo de acciones por parte del Abu Dhabi Investment Council, uno de sus principales inversores.

En el segmento de renta fija, los bonos Bonares mostraron bajas generalizadas, empujando el índice de riesgo país hasta los 506 puntos básicos.

En el plano local, el índice S&P Merval no logró sostener el envión inicial y cerró con una caída del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%) lideraron las pérdidas en el panel porteño, en lo que los analistas interpretan como una toma de ganancias tras el rally de enero.

En el mercado petrolero, los papeles de Vista se ven impactados por la noticia de la eventual salida de Abu Dhabi Investment Council, uno de sus grupos accionistas más importantes y que ingresó en 2019 con u$s55 millones adicionales para controlar el 16,47% del capital social y el 10,03% de los títulos opcionales en circulación.

Mackentor

Según trascendió, el fondo inversor vendería, vía Goldman Sachs, un bloque de más de 10 millones de acciones, con un precio de colocación de entre u$s56,30 y u$s60,23. El monto de los papeles alcanza los u$s625 millones, por lo que la operación implica un descuento de hasta 6,5%.

Entre los bonos, el panorama bajista, y los Bonares caen en totalidad a excepción, mientras que los bonos Globales anotan retrocesos marginales de hasta 0,2% liderados por el Global 2046. A contramano, el Global 2035 sube 0,1%. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 506 puntos básicos.

Telecom

Caputo señaló que el Gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, en concordancia con la postura del oficialismo, de emitir deuda bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29).

Por su parte, el presidente dijo que buscará mantener una “escasez de bonos soberanos”, y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado.

En este escenario, en la plaza local el S&P Merval revirtió su apertura alcista y opera en terreno rojo, al ceder 1,3% en pesos a los 3.067.662,77 puntos.

En tanto, su contraparte en dólares pierde 1,2% a 2.052,98 puntos. Los monitores registran mayoría de bajas entre las que destacan las de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

El Valle

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Vecinos de catorce barrios declaran persona “no grata” al desarrollista Lucas Salim, CEO de la constructora Proaco

Los centros vecinales y vecinos autoconvocados de catorce barrios de la ciudad de Córdoba declararon “persona no grata” al polémico Lucas Salim, CEO de...

Hace 6 días

Noticias

Criptogate: El acuerdo secreto entre Javier Milei y Hayden Davis que precedió al escándalo de $LIBRA

Un documento confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis revela una relación...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Presentan un proyecto para instalar cámaras de vigilancia barrial en los CPC

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), presentó un proyecto de ley para crear el “Sistema Municipal de Monitoreo y Prevención Ciudadana Integrada”,...

Hace 6 días

Noticias

Incendios en la Patagonia: El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea para evitar discutir una ley como piden las provincias

El Gobierno nacional reaccionó después de un mes y medio de incendios devastadores y anunció este jueves que se firmará un Decreto de Necesidad...

Hace 5 días