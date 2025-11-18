Deporte y unidad

(Por Máximo Brizuela*). Esta semana se llevó a cabo un nuevo encuentro federal con compañeros y compañeras de todas las provincias de Argentina, en el Campeonato Argentino Oscar Smith de nuestra FATLyF.

Es un verdadero placer y un enorme orgullo compartir estos días en Mar del Plata junto a los afiliados y afiliadas que representan al SiReLyF. El entusiasmo, la alegría y el compromiso de los y las participantes, provenientes de cada rincón del país, convierten a este evento en una auténtica victoria del espíritu de Luz y Fuerza.

Delegaciones que compiten en diversas disciplinas —como fútbol, bochas, truco, carreras de cross country, entre otras— se reunieron después de los torneos eliminatorios para disputar las finales durante esta semana, reafirmando el valor del deporte como espacio de encuentro y compañerismo.

Quiero agradecer especialmente a los afiliados y afiliadas del SiReLyF por su dedicación, compromiso y excelente representación. Su predisposición, esfuerzo y sentido de pertenencia enaltecen a nuestra organización y fortalecen el lazo que nos une en cada instancia colectiva.

La unidad también se construye desde la alegría, el disfrute y el reconocimiento mutuo. Estos momentos compartidos fortalecen vínculos, renuevan la energía colectiva y nos ayudan a atravesar las situaciones complejas del contexto nacional.

Celebramos este espacio que nos reúne y nos impulsa a seguir defendiendo nuestros derechos, nuestra identidad y nuestro orgullo lucifuercista.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

