Denunciaron en Mendoza a padres que no vacunaron a sus hijos

Imagen ilustrativa.

El gobierno mendocino, a través del Ministerio de Salud y Deportes, presentó una decena de denuncias contra padres y tutores que no cumplieron con la obligación de aplicarle a sus hijos las vacunas incluidas en el calendario.

La medida está encuadrada en la Resolución 2572 de esa cartera, a cargo de Rodolfo Montero, que establece el procedimiento para actuar ante incumplimientos de la Ley Nacional 27.491.

De esta manera, Mendoza se convirtió en la primera provincia en presentar este tipo de denuncias, en el marco de un contexto complejo, ante la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, como el caso del sarampión, cuyos últimos casos se habían registrado en 2016.

Además, la muerte de siete bebés por tos convulsa en Entre Ríos, elevó el nivel de alerta, mientras las autoridades sanitarias estimaron que esto se debe a una baja en los índices de vacunación.

La normativa establece que la vacunación es un “bien social” y una herramienta esencial de la salud pública, y por  ello exige que quienes están a cargo de menores garanticen el cumplimiento del Calendario Nacional.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

