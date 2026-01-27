Conéctate con nosotros

Denunciaron al presidente de Nucleoeléctrica por sobreprecios de más de 6 millones de dólares

La central nuclear de Atucha I.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE/Zárate) Fernando Pérez confirmó la denuncia de sobreprecios del 140% en la contratación de servicios de limpieza para las centrales nucleares de Atucha 1 y 2, Embalse y el Hotel de Baradero, con un perjuicio económico que supera los U$S 6.5 millones.

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, señaló que la denuncia al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, fue impulsada por el ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las plantas Atucha I y II, cuyo trabajo no está vinculado a la política partidaria, fue quien la presentó ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este caso se suma a otras investigaciones dentro de la órbita de Nucleoeléctrica Argentina, que involucran a Reidel, señalado por Pérez como “la cabeza de un grupo que estaría contratando empresas de manera irregular”.

La denuncia surge de la contratación de un servicio de limpieza por dos años que se firmó por casi U$S 7 millones. El sobreprecio sería del 140% según la denuncia y se hizo evidente, también, a través del sistema SAP, un sistema administrativo utilizado para emitir pedidos de compra y contratación de empresas.

Los administradores del contrato en planta, entre ellos la contadora Camila Martina, se negaron a firmar los documentos, lo que derivó en presiones detalladas en la denuncia del ingeniero Norazco, que incluyó mensajes de WhatsApp, correos electrónicos internos, llamadas telefónicas y auditorías sorpresivas.

Para finalizar, el secretario de ATE Zárate explicó que, según el sistema SAP, la contratación fue directa, sin licitación, debido a que hay un único proveedor y que se detectaron cifras con sobreprecios y, por ese motivo, deberá investigarlo la Justicia, que ya habría tomado intervención.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

