Denuncian que el gobierno de Milei recortó el presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego en un 70%

La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria, UxP), e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), denunció que el gobierno del presidente Javier Milei, “desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)”, con un recorte que este año llegaría al 70 por ciento, en comparación con 2023.

La crítica de Strada se da en medio de una coyuntura particular, con voraces incendios que se registran en la Patagonia, y han obligado a iniciar la evacuación de las localidades de Epuyén y El Hoyo.

A través de un posteo en la red social X, sostuvo que Milei “desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023”.

Asimismo, subrayó que el gobierno libertario “en 2025 bajó a 70,8 por ciento y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse lo presupuestado), se consolidaría un ajuste real de 70,7 por ciento vs. 2023”.

Strada puntualizó también que “en sus dos años de gobierno (Milei) subejecutó el presupuesto. En 2024 se devengó el 60,6 por ciento del presupuesto inicial y en 2025 apenas el 48,2”.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que 16 provincias se encuentran en una situación “crítica” frente al avance de los incendios forestales e incluyó a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.