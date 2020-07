Coronavirus: Denuncian falta de información adecuada del gobierno en Campo de la Ribera y Villa Inés

El Encuentro de Organizaciones (EO) manifestó una “profunda preocupación y descontento con el accionar del COE y el Gobierno de la Provincia de Córdoba en los barrios Campo de la Ribera, Villa Inés y zonas aledañas frente a más de 15 casos confirmados de COVID-19 y decenas de casos sospechosos”.

Señala el EO a través de un documento, que “desde el día miércoles 8 de julio vecinos de la zona, atraviesan una situación de total incertidumbre ante la falta de información por parte de los entes oficiales. No sabemos qué está haciendo el COE y qué va a hacer en un futuro para preservar la salud en las barriadas”.

“Exigimos –dicen- con urgencia que el COE y el gobierno de la Provincia, que expresen con claridad a los vecinos qué acciones se van a llevar a cabo para que las familias puedan planificar cómo enfrentar este escenario, cuidándose y cuidando a los demás, sin sufrir carencias en cuestiones básicas como alimentación e higiene. Estamos atravesando un momento de total incertidumbre. De por sí, la pandemia provoca miedo cuando llega a nuestro barrio y pega cerca, pero se transforma en terror cuando desde el gobierno la respuesta es la desinformación y el descuido”, explica el EO.

Explica que “el viernes 17 de julio se esperaba que el COE realice dos acciones: una tenía que ver con ​testeos intensivos​ y otra con el ​bloqueo sanitario​ del barrio para evitar la circulación del virus en zonas aledañas. Dicha información no nos llegó a través de comunicaciones oficiales como amerita la situación, sino por funcionarios y funcionarias preocupadas por la cuestión social y sanitaria. Frente a la urgencia, los vecinos gastaron lo poco que tenían en abastecerse para poder sobrellevar estos supuestos días de aislamiento. Sin embargo, ​no sólo no se llevó a cabo el bloqueo sanitario, sino que apenas se hicieron 150 testeos serológicos, quedando muchas personas sin la posibilidad de realizarse los estudios”.

Agrega finalmente el EO, que “estas medidas sanitarias no están a la altura de la realidad crítica que estamos enfrentando. Los testeos serológicos se usan para buscar anticuerpos que el cuerpo desarrolla por lo menos 7 días después de estar en contacto con el virus. En un brote que arrancó hace 10 días nos preguntamos ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? ​La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que este tipo de test no se debe usar para confirmar la infección de COVID-19,​ sino que sólo sirve para tener una noción de la situación epidemiológica. Los vecinos que reciben sus resultados negativos, al no contar con mayor información que esta, creen que no han tenido contacto con el virus y lamentablemente es algo que no se puede asegurar”.

--

>> Te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN: INGRESÁ AQUÍ. Hacemos periodismo.