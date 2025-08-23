Denuncia de presuntas coímas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró una máquina de contar billetes, dos teléfonos celulares, una computadora y documentos, en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido. La Justicia le prohibió la salida del país.

El ex funcionario era buscado por las fuerzas de seguridad después de que se filtraran audios en los que se refería a presuntas coimas cuyos destinatarios serían Karina Milei y Hernán “Lule” Menem. A la par, señala que había avisado de los hechos al propio presidente Javier Milei. El gobierno, como única reacción, echó de su cargo a Spagnuolo.

Fuentes judiciales precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y se hallaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores. Los procedimientos habían sido ordenados por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

Mientras que el jueves por la noche ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker partía en un auto y en el asiento de atrás encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

La causa está caratulada como “Defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita”, avanza con el análisis del material secuestrado y no se descartaban nuevas medidas en las próximas horas.

Spagnuolo fue desplazado de su cargo el miércoles último y el Gobierno, en su lugar, designó como interventor de la ANDIS a Alejandro Vilches, quien es médico egresado de la Universidad del Salvador con especialización en Gestión de Sistemas de Salud Pública y Privada.

En la Casa Rosada, en tanto, no hay quien apadrine o destaque la gestión de Spagnuolo. De cercanía directa con el Presidente, Spagnuolo fue de los que más visitó la Quinta de Olivos, después del tuitero libertario Iñaki Gutiérrez, y parece no haber trazado vínculos con nadie más.

Sin embargo, hay sectores del ecosistema libertario que encuentra vinculación directa entre el ex funcionario y los representantes de La Libertad Avanza (LLA) que, enemistados con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidieron romper con el bloque que conduce Gabriel Bornoroni y reagruparse bajo el nombre de “Coherencia”.

Más temprano, Casanello había ordenado esta 15 allanamientos en el marco de una causa en los domicilios particulares y establecimientos laborales de Spagnuolo, Kovalivker y Eduardo Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.), señalados como posibles partícipes en la operatoria investigada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

