Denuncia de corrupción en la ANDIS: Concluyó la extracción de datos del teléfono de Diego Spagnuolo y empieza etapa de análisis

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron este martes con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa que investiga si es verídico lo que se lo escucha decir vinculado al supuesto pago de sobornos a la secretaria General del gobierno, Karina Milei, y al principal operador político del oficialismo nacional, Eduardo “Lule”Menem, en audios atribuidos a su persona.

La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.

Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios que luego, según la denuncia, eran derivados a funcionarios.

También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien el lunes negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.

Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.

Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker -ambos hermanos residentes en Nordelta- de la presencia policial al ser indagado por supuesto “encubrimiento” y “obstrucción a la justicia”.

Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.

Por su parte, la droguería La Suizo Argentina, que aumentó sus contratos con el Estado en un 150% durante la administración libertaria, dijo en un comunicado de prensa que “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”. El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales este comunicado. Se trata de la única mención al escándalo por parte de la máxima autoridad del país. El lunes, en Junín, durante un acto electoral de La Libertad Avanza con vistas a los comicios de la provincia de Buenos Aires, del próximo 7 de septiembre, subió al escenario principal junto con su hermana, en una clara muestra de apoyo frente a las denuncias en su contra.

La Justicia debe probar si existió un circuito de retornos que aparentemente se narran en los audios atribuidos a Spagnuolo. De esas grabaciones surgiría la existencia de un presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y/o droguerías a la firma Suizo Argentina; un porcentaje que sería del 3 por ciento de los facturado, según Spagnuolo, monto que habría estado dirigido a funcionarios como “Lule” Menem y Karina Milei.

En los audios, aparecen frases que serían de Spagnuolo donde dice: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8″. Sigue: “Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”. “A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3…” Pero también comenta en un tramo: “Yo hablé con el Presidente y le dije sabés que tu hermana está choreando, no te podes hacer el boludo conmigo, lo único que te pido es que no me tiren este fardo a mí. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”.

La sospecha de corrupción, planteada en la denuncia judicial por el abogado Gregorio Dalbón, que fuera defensor de Cristina Fernández, es que Karina Milei, “Lule” Menem y otras personas muy vinculada a Milei, “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.

La investigación se encuentra en manos del juez federal Sebastián Casanello, y el representante del Ministerio Público Fiscal es Franco Picardi, que considera que existe sospecha suficiente “de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

