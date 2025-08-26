Conéctate con nosotros

Noticias

Denuncia de corrupción en la ANDIS: “A confesión de parte, relevo de prueba”, el mensaje de la Coalición Cívica a Milei

Publicado

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, en un acto en Junín. (Foto: Prensa).

El diputado nacional de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, cuestionó este martes al presidente Javier Milei por su fallido sobre los “choreos” en Junín y expresó: “A confesión de parte, relevo de prueba”. “Lo traicionó el inconsciente. A confesión de parte, relevo de prueba. Fin”, publicó el legislador nacional en su cuenta de la red social X.

Ferraro se expresó así luego de que Milei indicara en un acto, en referencia a la oposición peronista: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

El “fallido” del Presidente se convirtió rápidamente en el momento más comentado del evento, generando una ola de críticas y burlas en las redes sociales en una semana marcada por las graves acusaciones de corrupción contra su entorno.

Por fuera de esa referencia por fuera de su discurso, Milei no se expresó oficialmente sobre la denuncia y la investigación judicial que se abrió tras los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, abogado suyo y amigo personal. En los audios, Spagnuolo menciona que Karina Menem, hermana del Presidente y secretaria General del gobierno nacional, y Eduardo “Lule” Menem, principal operador del oficialismo nacional, habrían recibido coimas de la droguería “La Suizo Argentino” por adquisiciones de medicamentos por parte de la ANDIS.

Por su parte, la diputada nacional de la CC Marcela Campagnoli consideró “irónico que los fondos reservados de la SIDE sirvieron para espiar a los funcionarios del propio gobierno y demostrar que se estaban afanando la guita de los discapacitados, a los que le sacaron plata para dársela a la SIDE”.

“Argentina, no la entenderías”, ironizó la legisladora y candidata en las elecciones de octubre por la Ciudad de Buenos Aires.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

Noticias Argentinas
