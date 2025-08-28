Denuncia de coimas en la ANDIS: Milei trató de “mentiroso” a Spagnuolo y se conoció que amplió partidas para medicamentos vía DNU

Después de una semana de silencio, el presidente Javier Milei se expresó por primera vez respecto al escándalo de las denuncias por coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sostuvo que “todo lo que dice” el ex titular de ese organismo, Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, sostuvo, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”. Así se expresó Milei en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada debido a enfrentamientos entre militantes libertarios y peronistas.

También se supo que el presidente utilizó cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) entre marzo de 2024 y junio de 2025 para ampliar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de distintas áreas del Estado, destinando fondos millonarios a la compra de productos farmacéuticos y medicinales.

Las ampliaciones para la ANDIS ascendieron a 2,25 billones de pesos, mientras que las partidas adicionales para la adquisición de insumos medicinales en ministerios y entes públicos alcanzaron los 176.407 millones de pesos.

Además de los refuerzos presupuestarios a las carteras de Defensa, Seguridad y Salud, el DNU 594/2024, publicado en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024, asignó recursos por 35 millones de pesos a la Autoridad Regulatoria Nuclear y 6,5 millones de pesos al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Lo llamativo es que ninguno de esos dos organismos tenía partidas destinadas a productos farmacéuticos y medicinales en el último Presupuesto aprobado por el Congreso (el de 2023, sancionado en 2022). En consecuencia, las partidas fueron incorporadas de manera excepcional por el Gobierno de Milei en 2024, según un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal del diputado Alejandro Rodríguez.

En total, el jefe de Estado aprobó por DNU ampliaciones que engrosaron las cuentas de la ANDIS y sumaron fondos extraordinarios para compras de medicamentos en organismos que no contaban con esas previsiones en sus presupuestos originales.

LA DENUNCIA

El caso es investigado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi y en la causa se trata de determinar si existió cohecho en el accionar de distintos funcionarios del gobierno nacional. El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reveló a través de una filtración de audios que se le atribuyen, que existiría un entramado de coimas, administrado por la droguería Suizo Argentina, en la que se recaudaría un 8% del valor de las compras del Estado, de los cuales, un 3% sería para la secretaria General del gobierno nacional, Karina Milei. También sería una terminal de estos pagos ilegales, el principal operador y armador libertario, Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo dijo también en esos audios, que le informó de lo que sucedía al presidente Javier Milei. Las compras a la droguería La Suizo Argentino crecieron durante la administración libertaria un 150% respecto del anterior gobierno.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

