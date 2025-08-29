Denuncia de coimas en Discapacidad: Spagnuolo entregó audios al fiscal Picardi

La crisis política y judicial en torno al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la entrega de los audios de la polémica al fiscal federal Franco Picardi. El caso revelaría la existencia de una trama de corrupción en la compra de medicamentos por parte de la ANDIS y tendría terminales en la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador libertario, Eduardo “Lule” Menem. Por su parte, el juez federal, Sebastián Casanello, resolvió levantar el secreto fiscal y bancario de Spagnuolo.

La información que, fue dada a conocer por el periodista Martín Carrizo en la red social X y luego difundida por la agencia Noticias Argentina, consigna que Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la fiscalía. A su vez, trascendió que Spagnulo designó como abogado a Ignacio Rada.

En paralelo, el Ejecutivo intervino la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, figura a su vez vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. La medida generó suspicacias, dado que la auditoría interna que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo quedará en manos de un sector señalado en los propios audios.

LA DENUNCIA

El caso es investigado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi y en la causa se trata de determinar si existió cohecho en el accionar de distintos funcionarios del gobierno nacional. El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reveló a través de una filtración de audios que se le atribuyen, que existiría un entramado de coimas, administrado por la droguería Suizo Argentina, en la que se recaudaría un 8% del valor de las compras del Estado, de los cuales, un 3% sería para la secretaria General del gobierno nacional, Karina Milei.

También sería una terminal de estos pagos ilegales, el principal operador y armador libertario, Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo dijo también en esos audios, que le informó de lo que sucedía al presidente Javier Milei. Las compras a la droguería La Suizo Argentino crecieron durante la administración libertaria un 150% respecto del anterior gobierno.

