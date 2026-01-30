Dengue en Córdoba: En 12 de cada 100 viviendas hay mosquitos Aedes aegypti

La División de Manejo Integrado de Vectores del Departamento de Zoonosis de la Provincia, junto a personal municipal, llevaron adelante el primer monitoreo aédico de 2026 en la ciudad de Córdoba. Del análisis de la información relevada se obtuvo un índice de vivienda (IV) de 11,50 por ciento, es decir que en casi 12 de cada 100 viviendas visitadas poseían al menos un recipiente con larvas de Aedes aegypti. Cabe recordar que este mosquito es el vector que trasmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Este valor indica un riesgo alto de transmisión viral, según los estándares establecidos por OMS/OPS; y es similar al obtenido en igual época del año 2025, cuando el mismo se ubicó en el 12 por ciento. El relevamiento se realizó del 12 al 16 de enero.

Para ello, se estratificó la localidad capital en cinco zonas, según características geográficas y se evaluaron 600 viviendas en 30 barrios de la ciudad. En cuanto a las muestras obtenidas, se observó que los objetos potenciales criaderos de mosquitos más comunes fueron en su totalidad recipientes móviles, los cuales se consideran fácilmente tratables o eliminables.

Al respecto, María Eugenia Vittori, del Departamento de Epidemiología, expresó que “se recuerda a la población la importancia de desechar los recipientes donde pueda acumularse agua y que no son necesarios. Se sugiere agregar arena a los floreros donde hay plantas y se recomienda lavar en forma diaria los bebederos de mascotas para evitar la acumulación de huevos y larvas”.

Los objetos más frecuentes fueron baldes (29,7%), floreros con plantas acuáticas (27,5%), bebederos de mascotas (8,8%), cubiertas (7,7%), desagües (6,6%) y porta macetas (3,3%), entre otros.

PREVENCIÓN

La cartera sanitaria recordó la importancia de profundizar los cuidados para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, la chikungunya y el Zika.

En ese sentido señaló que es importante revisar el hogar en busca de cualquier recipiente que acumule agua y que se pueda convertir en un potencial criadero de larvas. “Los mismos deben ser desechados, vaciados, limpiados o colocados boca abajo”, explicó la información oficial.

Los patios y jardines deben mantenerse limpios, ordenados y desmalezados, para evitar que allí se oculten los mosquitos adultos y/o para poder visualizar rápidamente cualquier recipiente con agua. Es fundamental mantener el césped corto en el peridomicilio. También es necesario revisar los desagües y los bebederos de animales, que deben ser limpiados con frecuencia.

En cuanto al interior de la casa, plantea prestar atención a los floreros o plantas en agua y los portamacetas. En estos casos se sugiere reemplazar el agua por arena. En tanto, los segundos deben ser vaciados y limpiados con frecuencia.

CONSULTA TEMPRANA

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o erupciones en la piel, el Ministerio de Salud de la Provincia recomienda no automedicarse y realizar una consulta temprana con el centro de salud. “Esta consulta oportuna permite al equipo de salud hacer un diagnóstico temprano y proceder con los bloqueos correspondientes”, agregó Vittori.

También es esencial que quienes viajen a zonas tropicales o lugares con circulación de los virus de dengue, chikungunya y zika extremen las medidas de cuidado para evitar picaduras. “Si durante el viaje o al regresar presentan síntomas como fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o sarpullido, no consumir aspirinas o ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares”.

DÓNDE VACUNARSE EN CÓRDOBA

La Municipalidad de Córdoba informó los centros de salud donde se colocan gratuitamente las vacunas contra el dengue. La vacunación se encuentra disponible para personas que tengan entre 15 a 59 años, que pueden concurrir sin turno, con su DNI (donde se acredite edad, domicilio en la provincia y residencia en alguno de los departamentos priorizados) al Hospital Infantil Municipal de Córdoba y al Hospital Príncipe de Asturias, además de los siguientes Centros de Salud:

-N°5 de Yofre Norte (René de Clairiac 1875).

-N°13 de Hipólito Irigoyen (Nicolás Avellaneda 3571).

-N°21 de Márquez de Sobremonte (Nuflo de Aguilar 563).

-N°26 de La Madrid (Francisco Gurruchaga 785).

-N°30 de Villa Páez (Emilio Coni 1050).

-N°34 de 9 de Julio (Huarpes, Coquena 7850).

-N°37en José Ignacio Díaz (Pedernera 2734).

-N°40 de Las Flores (Av. Armada Argentina 105).

-N°47 en Coronel Olmedo (Pascual Ruis Huidobro 5848).

-N°50 en Villa Adela (Gabriela Mistral 4711).

-N°57 IPV Argüello (Fermín Martín 7637).

-N° 58 en Maldonado (Martín Cartechini esq. Blas Parera).

-N°77 en Don Bosco (Av. Santiago Costamagna).

-N°79 Albert Sabin (Cam. San Antonio km 7,5).

-N°90 Ituzaingó Anexo (James Frank 5500).

-N°91 Villa Bustos (Ancasti 5634).

-N°97 de Cabildo (Macachín 2187).

Según el informe oficial, también se continuará vacunando a aquellas personas de entre 4 a 59 años que hayan cursado internación por dengue (al menos 24 horas). Para poder vacunarse, tiene que haber transcurrido 6 meses desde el inicio de síntomas. Quienes se encuentren dentro de ese grupo, recibirán un aviso por Ciudadano Digital (CIDI) al momento de que su dosis esté disponible y podrán vacunarse presentando dicha notificación y su DNI en cualquiera de las instituciones Municipales dispuestas a tal fin.

En tanto, no podrán acceder a la vacunación gestantes y personas en período de lactancia; personas con inmunodeficiencias o bajo tratamientos inmunosupresores; quienes tengan VIH con compromiso de la función inmune. Tampoco quienes hayan recibido inmunoglobulinas o hemoderivados, quienes deberán aguardar al menos 6 semanas, preferentemente 3 meses.

De igual modo, se pospone la vacunación en aquellas personas que cursen enfermedades agudas, moderadas o graves y en los casos de trombocitopenia o trastornos hemorrágicos, evaluar la aplicación con indicación médica.

