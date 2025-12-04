Conéctate con nosotros

Dengue: Amplían la vacunación a personas hasta los 59 años de edad

Aedes aegypti, conocida por ser el principal vector de los virus que causan el dengue.

En el marco del plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika, iniciado para la temporada 2025-2026, la Provincia amplia la vacunación contra el dengue a personas hasta los 59 años de edad, en los 13 departamentos priorizados.

Vale recordar que estos departamentos son Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento, y en diferentes centros de salud municipales.

La vacunación contra el dengue requiere un esquema de dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre cada aplicación.

Esta estrategia focalizada responde a una necesidad de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y control, que busca disminuir la carga de la enfermedad sintomática y el impacto en pacientes de alto riesgo debido al virus del dengue.

Su incorporación es una medida de prevención contra el dengue dentro del mencionado Plan Estratégico, con el propósito de disminuir la carga de enfermedad sintomática (morbilidad) y el impacto por pacientes de alto riesgo ocasionados por este virus en la provincia de Córdoba.

El listado completo de vacunatorios donde se podrá concurrir está disponible en el siguiente LINK.

QUÉ ES EL DENGUE

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales. La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas. Cuando estos aparecen, suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos se mejora en una o dos semanas.

En tanto, algunas personas desarrollan dengue grave y necesitan atención hospitalaria. En los casos graves, el dengue puede ser mortal.

El riesgo de contraer dengue se puede reducir protegiéndose de las picaduras de los mosquitos (Aedes Aegypti), sobre todo durante el día. En ese sentido, es fundamental el uso de métodos de protección como repelentes, espirales y mosquiteros.

Salud recuerda, además, que ante síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, dolores musculares, cefaleas o dolores en las articulaciones, es necesario concurrir al centro de salud más cercano.

