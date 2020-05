Demoras en autorización a proveedoras de autopartes dificulta vuelta de producción en automotrices

La demora en la autorización de los protocolos sanitarios en decenas de empresas proveedoras de autopartes puede obligar a las terminales automotrices que retomaron la producción a decidir un nuevo parate hasta que se normalice la situación, informaron ayer fuentes del sector.

Esta situación puede llevar también a postergar la fecha de reinicio en aquellas plantas que todavía no pusieron en marcha su producción.

Fuentes del sector explicaron a Télam que, a una semana de abierta la posibilidad de volver a la producción en la industria, solo pudieron concretarlo las plantas de Volkswagen, en General Rodríguez; Toyota en Zárate; y Renault en Córdoba, esta última en el sector de estampado.

En todos los casos, coincidieron los voceros consultados, se trata de un "retorno muy paulatino a la actividad, ya sea por la cuidadosa puesta en marcha de los protocolos sanitarios, como por la reducción de la planta de trabajadores para atender las pautas de aislamiento o de resguardo de los grupos de riesgo".

Pero otra circunstancia que está demorando la vuelta a pleno de las terminales son las dificultades que están encontrando los proveedores autopartistas para habilitar los protocolos correspondientes a sus plantas.

"Varias automotrices no podrán volver a funcionar por varios días, porque, si bien ya están dispuestas a arrancar, se están encontrando con el gran problema de que no se habilitan a los proveedores y sin ellos tienen stock de partes más que para un par de días", explicaron.

En ese mismo sentido, fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) revelaron que de una muestra de 70 autopartistas relevadas hoy solamente 30 tienen autorización para comenzar sus trabajos.

Los otros 40 autopartistas aún están esperando respuesta a pesar de haber entregado los protocolos sanitarios solicitados por las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

"Como la mayoría de las automotrices trabaja con bajos stocks (just in time), si estas situaciones particulares, que ya casi son una generalización, no se destraba en las próximas 48 horas van a tener que parar las terminales que intentaban empezar a trabajar", aseguró un vocero autopartista.

Para graficar la magnitud del problema, esa misma fuente explicó que el partido bonaerense de "La Matanza tiene más de 25 proveedores, pero ninguno aprobado hasta esta tarde", mientas que "en otros distritos, como las provincias de Córdoba o Santa Fe, la decisión fue mucho más ágil" en los últimos días.

En todas las terminales, se llevaron a cabo obras para adaptar las plantas a los protocolos sanitarios y de distanciamiento, instalando cabinas de desinfección, elementos de higiene y señalizaciones, entre otras medidas.

Las recomendaciones generales son que al ingresar a la planta se chequeé la temperatura corporal en todo el personal, incluyendo a los contratistas, se realice una breve entrevista de sintomatología y se atraviese una barrera de sanitización, donde los trabajadores son rociados con un producto antibacterial, y deberán cumplir el uso obligatorio de máscaras y barbijos descartables. Todos los puestos de trabajo fueron adaptados para respetar la distancia mínima de un metro y medio, se reacomodaron los comedores, ampliando los horarios de despacho, y los espacios comunes para evitar aglomeraciones de personas.

En todas las terminales, el personal deberá utilizar medios propios para evitar el transporte público, pero en más de una compañía se dispusieron traslados particulares mediante combis o micros que también deben respetar medidas de distanciamiento mediante la distribución de asientos.

En el caso de las empresas autopartistas, en el sector "las realidades son mucho más heterogéneas" y admiten que en caso de demorarse las habilitaciones de esas plantas de proveedores "peligra el comienzo de producción en las terminales".

(Con información de Agencia Telam).

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.