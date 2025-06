Demanda penal de la diputada Carignano contra Milman por amenazas

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Florencia Carignano, presentó una demanda penal contra su par del PRO, Gerardo Milman, por amenazas, luego de un tenso cruce durante la sesión de la Cámara de Diputados del jueves y posteriores declaraciones del legislador en medios y redes sociales. Carignano también solicitó medidas preventivas para garantizar su integridad y el libre ejercicio de sus funciones como legisladora.

El conflicto se originó cuando Carignano acusó a Milman, ex secretario de Seguridad y ex jefe de campaña de Patricia Bullrich, de estar vinculado al intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner. En la sesión, Milman pidió una cuestión de privilegio para responder a las acusaciones, mientras que Carignano, exdirectora de Migraciones, lo señaló nuevamente, afirmando: “Celebro que, en el marco de la democracia, no nos hayas gatillado como intentaste hacer con Cristina Kirchner. Sigo pensando que la quisiste matar y que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono y con toda la yunta que andabas por ahí”. También hubo cruces con las diputadas de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Juliana Santillán.

Posteriormente, Milman declaró en medios: “Si le pasa algo a la diputada Carignano, tengo otro problema porque me van a acusar de ser el autor de la amenaza. Ojalá no le pase nada, por Dios. Pero algo tengo que hacer, no puedo dejar las cosas así”. Estas palabras, junto con actitudes y miradas desafiantes en el recinto, fueron calificadas por Carignano como “amenazas veladas y tentativas de coacción” que buscan condicionar su accionar institucional y forzar una retractación pública.

En su denuncia, presentada este viernes, Carignano argumentó que las declaraciones de Milman, tanto en el Congreso como en medios y redes sociales, “revisten gravedad penal y jurídica” y están acompañadas de actitudes intimidatorias. “No son simples opiniones políticas, sino expresiones que insinúan un mal futuro”, afirmó.

Por su parte, Milman anunció que tomará medidas legales para “reparar el daño producido y la falta de decoro” de Carignano, consultando con autoridades de la Cámara y letrados para actuar en los ámbitos institucionales correspondientes. También expresó su intención de presentarse ante la Justicia para defender su “reputación y buen nombre”.

CRUCES

El bloque del PRO emitió este viernes un comunicado en el que expresa “nuestro total respaldo a Gerardo Milman frente al ataque artero de la diputada ultra kirchnerista Florencia Carignano”. El documento lleva la firma del diputado y titular del bloque amarillo, Cristian Ritondo.

Por su parte, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que “el Pro nunca condenó el intento de asesinato a Cristina. Y estuvieron 33 meses tratando de impedir una investigación seria. Ahora se victimizan. Y se hacen las carmelitas descalzas. Son unos caraduras”. Martínez se solidarizó con Carignano.

