Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Déficit previsional: Avances conciliatorios entre La Pampa y la Nación

Publicado

El gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; y el secretario general de la Gobernación, José Vanini, junto a los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.

Este miércoles, se realizó, en la sala Carmen Argibay de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una audiencia de conciliación en el marco del juicio iniciado por la Provincia de La Pampa, en el cual se le reclama al Estado nacional el pago del déficit de las cajas jubilatorias.

Incendios

En la misma estuvieron presentes el gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; y el secretario general de la Gobernación, José Vanini, junto a los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.

Turismo

Por parte del Estado nacional se hicieron presentes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el director de Asuntos Contenciosos, Carlos Gustavo Pistarini; el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón; el secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Andrés Gutiérrez; el director de Despacho, Cristian Villani; y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.

Epec

Luego de un intercambio de peticiones y posturas, los representantes del Estado nacional reconocieron la legitimidad del reclamo pampeano y se comprometieron a trabajar en las auditorías a fin de comenzar a resolver la demanda de La Pampa.

Mackentor

En base a este reconocimiento, se pasó a un cuarto intermedio y se abrió un plazo de 30 días corridos para que los equipos técnicos consoliden el monto de las auditorías a fin de suscribir un acuerdo conciliatorio. Para ello se dejó fijada una nueva audiencia para el día 10 de diciembre.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: A 50 años de su muerte, recuerdan a Agustín Tosco con una serie de actividades

El 4, 5 y 7 de noviembre, con la organización de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba...

Hace 5 días

Noticias

La interna del peronismo: Kicillof reunió a más de 40 intendentes en Berazategui y pidió no “enredarse en discusiones internas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Berazategui una reunión con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y...

Hace 5 días

Noticias

En septiembre, se vendieron casi USD7.800 millones y el déficit de los primeros nueves meses de 2025 superó los USD23 mil millones

En los primeros nueve meses de 2025 se produjo la compra de divisas más grande desde 2020, informó el Banco Central. Solo en septiembre...

Hace 5 días

Noticias

Quintela se reunió con diputados provinciales después de haber sido excluido del encuentro de Milei con gobernadores

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del...

Hace 5 días