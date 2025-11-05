Déficit previsional: Avances conciliatorios entre La Pampa y la Nación

Este miércoles, se realizó, en la sala Carmen Argibay de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una audiencia de conciliación en el marco del juicio iniciado por la Provincia de La Pampa, en el cual se le reclama al Estado nacional el pago del déficit de las cajas jubilatorias.

En la misma estuvieron presentes el gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; y el secretario general de la Gobernación, José Vanini, junto a los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.

Por parte del Estado nacional se hicieron presentes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el director de Asuntos Contenciosos, Carlos Gustavo Pistarini; el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón; el secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Andrés Gutiérrez; el director de Despacho, Cristian Villani; y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.

Luego de un intercambio de peticiones y posturas, los representantes del Estado nacional reconocieron la legitimidad del reclamo pampeano y se comprometieron a trabajar en las auditorías a fin de comenzar a resolver la demanda de La Pampa.

En base a este reconocimiento, se pasó a un cuarto intermedio y se abrió un plazo de 30 días corridos para que los equipos técnicos consoliden el monto de las auditorías a fin de suscribir un acuerdo conciliatorio. Para ello se dejó fijada una nueva audiencia para el día 10 de diciembre.

