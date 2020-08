Defensa del Consumidor sancionó con multas y clausuras a firmas que venden autos

El detalle de multas aplicadas es el siguiente:

– World Car and Motorcycles S.A.S., de $200.000, por falta de información, no extender un documento de venta con los requisitos de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y no incluir el detalle de la financiación y su costo en el contrato (art. 36 Ley N° 24.240).

– Multigroup Plan S.R.L, dos multas por $200.000 cada una, por haber incluido cláusulas abusivas en el contrato, falta de información, no extender un documento de venta con los requisitos de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y no incluir el detalle de la financiación y su costo en el contrato (art. 36 Ley N° 24.240).

– Autoinversiones S.R.L. (Multinversiones), de $150.000, por falta de información al consumidor y no cumplir el acuerdo conciliatorio con un consumidor al que se arribó con este en la Dirección.

– Fácil Car S.R.L., de $120.000, por Falta de información al consumidor, incumplir con las obligaciones pactadas con el consumidor y no incluir el detalle de la financiación y su costo en el contrato.

– Super Auto (de Martín Marcial Guerrero), de $250.000, por falta de información al consumidor, incumplir con la oferta al consumidor y el servicio pactado con éste, no incluir detalle de financiación y su costo en el contrato e incluir cláusulas abusivas en el mismo.

Clausura:

– Autoinversiones S.R.L. (Multinversiones), por un día, por falta de información al consumidor y no cumplir el acuerdo al que se arribó con este en la Dirección. Por ser reincidente en multas e incumplimientos.

Acciones de Oficio:

– Créditos Dar.

– Credi Cars.

– Creu Automotores.

– Wolves Automotores.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.