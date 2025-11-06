Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Decomisaron más de 360 kilos de cocaína de la avioneta que cayó en Salta

Publicado

Una avioneta con matrícula boliviana que trasladaba cocaína, se estrelló en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera y cuatro personas fueron detenidas. (Foto: NA).

La avioneta que cayó este miércoles en Rosario de la Frontera, 180 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, trasladaba más de 360 kilos de cocaína, por lo cual sus dos pilotos, de nacionalidad boliviana, y otras dos personas quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

El hecho sucedió a la altura de la localidad de Antillas, donde la aeronave cayó e impactó en una zona de pastizales, según indicaron las autoridades.

Incendios

El fiscal general Eduardo Villalba confirmó en las últimas horas que se concretó el arresto de dos implicados, los pilotos de la aeronave, en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, y además confirmó que se decomisaron 364 kilos de cocaína.

Dentro del fuselaje se encontraron 136 kilos de droga, distribuidos en bolsas plásticas, mientras que las fuerzas federales hallaron otra importante carga de cocaína enterrada en una finca cercana: 228 kilos adicionales.

Turismo

De acuerdo al relato de testigos, la Justicia logró identificar a dos hombres que habrían abandonado el lugar poco después del siniestro.

A última hora del día, ambos pilotos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, en un operativo coordinado por la Policía de Salta, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Epec

Los dos sospechosos habían intentado pasar inadvertidos, confundidos entre los viajeros de la noche, con el objetivo de tomar un colectivo hacia el norte o hacia Tucumán, cualquier dirección que los alejara de donde los buscaba la fuerza provincial. Por lo tanto, con esas dos detenciones ya son cuatro los apresados tras la caída de la avioneta con droga.

Asimismo, el funcionario judicial contó que luego del siniestro se registró un incendio intencional, el cual generó daños en un auto Volkswagen Gol Trend, mientras que la aeronave también quedó destruida.

Mackentor

Por su parte, personal de Gendarmería Nacional, Policía local y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) supervisaron la escena con el objetivo de recolectar material de interés para la investigación.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: A 50 años de su muerte, recuerdan a Agustín Tosco con una serie de actividades

El 4, 5 y 7 de noviembre, con la organización de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba...

Hace 5 días

Noticias

La interna del peronismo: Kicillof reunió a más de 40 intendentes en Berazategui y pidió no “enredarse en discusiones internas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Berazategui una reunión con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y...

Hace 5 días

Noticias

En septiembre, se vendieron casi USD7.800 millones y el déficit de los primeros nueves meses de 2025 superó los USD23 mil millones

En los primeros nueve meses de 2025 se produjo la compra de divisas más grande desde 2020, informó el Banco Central. Solo en septiembre...

Hace 5 días

Noticias

Quintela se reunió con diputados provinciales después de haber sido excluido del encuentro de Milei con gobernadores

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del...

Hace 5 días