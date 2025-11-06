Decomisaron más de 360 kilos de cocaína de la avioneta que cayó en Salta

La avioneta que cayó este miércoles en Rosario de la Frontera, 180 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, trasladaba más de 360 kilos de cocaína, por lo cual sus dos pilotos, de nacionalidad boliviana, y otras dos personas quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

El hecho sucedió a la altura de la localidad de Antillas, donde la aeronave cayó e impactó en una zona de pastizales, según indicaron las autoridades.

El fiscal general Eduardo Villalba confirmó en las últimas horas que se concretó el arresto de dos implicados, los pilotos de la aeronave, en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, y además confirmó que se decomisaron 364 kilos de cocaína.

Dentro del fuselaje se encontraron 136 kilos de droga, distribuidos en bolsas plásticas, mientras que las fuerzas federales hallaron otra importante carga de cocaína enterrada en una finca cercana: 228 kilos adicionales.

De acuerdo al relato de testigos, la Justicia logró identificar a dos hombres que habrían abandonado el lugar poco después del siniestro.

A última hora del día, ambos pilotos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, en un operativo coordinado por la Policía de Salta, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Los dos sospechosos habían intentado pasar inadvertidos, confundidos entre los viajeros de la noche, con el objetivo de tomar un colectivo hacia el norte o hacia Tucumán, cualquier dirección que los alejara de donde los buscaba la fuerza provincial. Por lo tanto, con esas dos detenciones ya son cuatro los apresados tras la caída de la avioneta con droga.

Asimismo, el funcionario judicial contó que luego del siniestro se registró un incendio intencional, el cual generó daños en un auto Volkswagen Gol Trend, mientras que la aeronave también quedó destruida.

Por su parte, personal de Gendarmería Nacional, Policía local y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) supervisaron la escena con el objetivo de recolectar material de interés para la investigación.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

