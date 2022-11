Debut del “dólar soja”: El Central cerró la rueda con compras por US$ 192 millones

El Banco Central (BCRA) confirmó este lunes que cerró la rueda con “un saldo positivo” por US$ 192 millones en el mercado oficial de cambios, tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.

“Durante la primera jornada en la que se restableció de manera extraordinaria y transitoria el Programa de Incremento Exportador creado por el Decreto Nº 576, los exportadores liquidaron por valor de US$ 292 millones”, precisó la autoridad monetaria a través de un comunicado.

El Gobierno puso en marcha la reapertura del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $ 230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos US$ 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

Como un primer efecto de la medida, el precio de la tonelada de soja para el productor saltó de $ 68.000 a $ 80.000 en el mercado.

La reapertura del programa, creado inicialmente mediante el decreto 576/2022 del 4 de septiembre último, estará vigente hasta fin de año, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 787/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete.

El programa contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $ 200 que rigieron en la primera versión implementada en septiembre.

En lo que respecta al mercado de divisas en general, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 173,66, con una suba de $1,22 con respecto al viernes.

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar “blue” operó con un descenso de dos pesos, en $ 318 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede 0,3%, a $ 322,03; mientras que el MEP cae 0,9% hasta los $ 313,30, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de $1,01 respecto al cierre previo, en un promedio de $ 166,60.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 225,76 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 286,54.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 347,32.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 594 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 75 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1070 millones.

> Con información de TÉLAM.

—