De Marambio a Múrmansk: Geopolítica del Ártico

Existe una creciente atracción de numerosos países del sur global hacia los distintos centros de poder que proponen la construcción de un mundo multipolar.

Vivimos un momento de la humanidad caracterizada por la crisis del modelo unipolar siguiente al fin de la guerra fría, y por el declive y descrédito de cuatro siglos de dominación del occidente anglosajón.

La geopolítica como proyección de poder sobre el territorio, está en el primer lugar de las agendas de las potencias nucleares y de países con vocación de influencia regional.

La geopolítica también llegó a los extremos norte y sur del planeta, al Ártico y a la Antártida, que también ocupan un lugar en el tablero de los intereses nacionales, geoestratégicos y geoeconómicos de una importante cantidad de países.

En notas publicadas con anterioridad en “En Redacción” destaqué la importancia geopolítica de la Antártida, y los desafíos que se le presentan para su gobernanza actual y futura.

EL ÁRTICO Y LA ANTÁRTIDA

El Ártico es un océano congelado que rodea el polo norte y que a su vez está cercado por distintos continentes (Europa, Asia y América del Norte), a diferencia de la Antártida, que es un continente rodeado de océanos. Dentro del círculo polar ártico, delimitado desde los 66° hasta los 90° de latitud norte, se encuentran la Federación de Rusia, EE.UU (Alaska), Canadá, Dinamarca (Groenlandia), Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia.

La Antártida según lo dispuesto por el Tratado Antártico, ratificado en 1961, es un continente dedicado a la paz, a la investigación científica y a la protección ambiental, desmilitarizado y desnuclearizado; en el cual existen reclamos de soberanía territorial por parte de siete países (Argentina, Chile, Reino Unido, Francia, Noruega, Australia y Nueva Zelanda).

El Ártico, institucionalizado en el Consejo del Ártico comparte los objetivos de paz, investigación científica y protección ambiental con la Antártida, pero difiere de esta última en que no se establecen prohibiciones respecto de la militarización y nuclearización, ya que existen puertos militares en Severomorsk en Rusia, y Haakonsvern, Grøtsund y Olavsvern en Noruega; bases militares de EE.UU. en Pituffik, Groenlandia; y permanentemente navegan cruceros, destructores, fragatas y submarinos de propulsión nuclear, portadores de armas nucleares.

Mientras en la Antártida sólo existen bases con personal civil y militar, dedicadas a la investigación científica, en el Ártico encontramos ciudades, siendo la más importante Múrmansk, en la península de Kola, Rusia.

MÚRMANSK

Las ciudades más cercanas al Círculo Polar Ártico incluyen a Rovaniemi (Finlandia), Tromsø (Noruega), Bodø (Noruega), Kiruna (Suecia) y Longyearbyen (Noruega) en Svalbard.

Con más de 300 mil habitantes, Múrmansk es la capital del óblast (región o provincia) del mismo nombre, representa un centro geopolítico, actualmente sede de la flota de rompehielos nucleares, integrada por ocho en total y que se ampliará a trece, pertenecientes a la marina de la Federación de Rusia.

En el puerto de Múrmansk se puede apreciar el rompehielos nuclear Lenin, el primero construido en el mundo, hoy convertido en un museo; también el monumento en homenaje a los marinos del Kursk, submarino accidentado durante las maniobras de la flota rusa en el año 2000; y el monumento Alyosha, a los defensores del Ártico durante la gran guerra patria (segunda guerra mundial).

Múrmansk, junto a Arcángel y Severomorsk, son desde 1933 las principales bases de la Flota del Norte, compuesta por submarinos nucleares lanzamisiles y de ataque.

MARAMBIO

Marambio, orgullo de Argentina, comienza a desarrollarse en noviembre de 1968 cuando la Fuerza Aérea Argentina realiza estudios de los suelos sobre la meseta de la Isla situada en el Mar de Weddell, con la idea de instalar una base y pista de aviación operable durante todo el año. En agosto de 1969, comenzó la construcción de la pista y en octubre de ese mismo año un avión Fokker F-27 despegó de Río Gallegos aterrizando en Marambio, siendo ésta la primera aeronave que procedente de otro continente, aterrizaba y despegaba en la Antártida utilizando tren de aterrizaje convencional. En abril de 1970 se repite este evento con un C-130 Hércules.

Marambio cuenta con un lugar para nuestro servicio meteorológico nacional, desde donde se realizan análisis de las condiciones meteorológicas, capa de ozono, radiación solar y atmósfera. Además, desde la base se realizan estudios de sedimentología, glaciología, criología, petrografía, biología, arqueología histórica y paleontología.

Marambio, junto a doce bases más, representan la vocación histórica y la decisión geopolítica de Argentina de defender nuestros intereses soberanos en la Antártida.

GEOPOLÍTICA DEL ÁRTICO

Cuando Donald Trump asume por segunda vez la presidencia de los EE.UU., gran parte del mundo advierte la importancia geopolítica del Ártico ya que, en uno de sus primeros discursos, señaló su pretensión de comprar Groenlandia y anexar como el Estado n° 51 a Canadá, cuestiones que, utilizando eufemismos y amenazas mantiene en la actualidad.

Precisamente en estos días el gobierno de EE.UU. ha manifestado su decisión de obtener el territorio de Groenlandia, la isla más grande del mundo (más de 2.000.000 de km2), invocando razones de seguridad y utilizando a China y Rusia como excusa. Ya se advierte una crisis en el seno de la OTAN debido a que Dinamarca, integrante de esta alianza militar, tiene a su cargo las relaciones exteriores y la defensa de Groenlandia.

Es innegable que EE.UU. está muy preocupado por la alianza de Rusia y China en el ártico por las razones que se explicarán en esta misma nota; por estos motivos, Donald Trump intentará en el resto de su mandato contener militarmente en las rutas del norte tanto a Rusia como a China.

A su vez, la Federación de Rusia que siempre prestó mucha atención al océano Ártico, envió al polo norte dos minis submarinos (Mir 1 y Mir 2), en el año 2007, a una profundidad de 4.261 metros y colocó una bandera rusa de titanio.

Esta expedición científica tenía como objetivo afirmar los derechos de Rusia sobre el dorsal Lomonosov (una extensión geológica del territorio ruso dentro de su plataforma continental), en el marco de la Convención sobre derecho del mar.

Para Rusia la ruta del ártico es central es su geopolítica.

LA RUTA DEL ÁRTICO RUSO

La importancia geopolítica del Ártico ruso ha cobrado más relevancia desde que con motivo del cambio climático, las rutas de navegación que bordean Rusia se descongelan de 3 a 4 meses durante el año, permitiendo que naveguen barcos comerciales con contenedores. Para Moscú es una oportunidad que está ligada a sus intereses nacionales, en el marco de lo que se ha dado en llamar el “siglo marítimo”, una conceptualización que considera que los océanos y los mares proporcionan recursos a los Estados y les permiten proyectar su poder.

La Ruta del Norte o Ruta del Ártico permitirá una reducción de aproximadamente 3.500 a 4.000 km de fletes, principalmente de barcos mercantes que parten de puertos chinos hacia Europa, por ej. la ruta Shanghái – Rotterdam, logrando mejorar la competitividad de la economía china a través del hemisferio norte.

Este proyecto está fortaleciendo el papel de Rusia como una potencia logística en el mundo, conectando Eurasia a través del Ártico y proporcionando rutas más eficaces y seguras.

Este Corredor de transporte trans-ártico, se extiende desde San Petersburgo, vinculando los puertos de Múrmansk y Arcángel, hasta Vladivostok, en el océano pacífico, bordeando la costa norte de Rusia a lo largo de 5.600 kilómetros.

Vladimir Pútin, destacó en distintas oportunidades que la apuesta es, un sistema integral que, combine el transporte acuático, ferroviario y por rutas (carreteras), vinculando no sólo el Ártico sino el interior de Rusia, constituyendo una alternativa más corta a las rutas tradicionales.

Rusia, está diseñando estas rutas logísticas multimodales aprovechando sus ríos interiores hacia el sur, a través las cuencas de los grandes ríos de Siberia, el Obi, el Yeniséi y el Lena en dirección a la India y el Índico.

Además de las rutas comerciales, existen otros factores de interés geopolítico para Rusia, como la plataforma continental que se extiende desde la zona económica exclusiva ZEE hasta el polo norte.

Para llevar adelante estos proyectos, Rusia se propone, aumentar la flota de rompehielos, contar con una importante flota comercial en el Ártico, aumentar el comercio interno ruso, promover la creación de empresas de transporte multimodal mixtas asociadas a capitales extranjeros, incorporar tecnologías modernas y ecológicas de automatización y sistemas no tripulados y nuevas redes ferroviarias que conecten con la ruta del transiberiano.

CONSEJO ÁRTICO

El modelo institucional que eligieron los países del Ártico para cooperar en distintos asuntos es el Consejo Ártico, un foro intergubernamental integrado no sólo por los gobiernos de los países del Ártico, sino también por los representantes de pueblos indígenas.

Rusia ejerció la presidencia de dicho Consejo durante los años 2021 a 2023, y se propuso trabajar por una gobernanza responsable para un Ártico sostenible, teniendo como ejes: los pueblos del Ártico, mejorar la sostenibilidad, la resiliencia y la viabilidad de las comunidades árticas; medidas de adaptación al cambio climático; mejora del bienestar, salud, educación y calidad de vida de los habitantes del Ártico, así como garantizar el desarrollo socioeconómico sostenible en la región.

Además, dentro de los desafíos que se le presentan al Ártico, encontramos, la protección del medio ambiente, mitigar los efectos negativos del cambio climático, (degradación del permafrost), uso sostenible de los recursos naturales, mantenimiento de la salud de los ecosistemas árticos y preservación de la biodiversidad.

En materia de desarrollo socioeconómico, los objetivos son: cooperación económica, desarrollo de infraestructuras energéticas fiables, rutas de transporte sostenibles, incluyendo el transporte marítimo, sistemas de telecomunicaciones y el sector de la producción alimentaria; la mejora de las condiciones para flujos de inversión sostenibles, el fomento de la innovación y el emprendimiento, y la financiación empresarial.

El fortalecimiento del Consejo Ártico, representa una de las prioridades, para intensificar la colaboración de dicho Consejo con el Consejo Económico del Ártico, el Foro de la Guardia Costera Ártica y la Universidad del Ártico.

Rusia considera el Ártico una zona geoestratégica vital para sus intereses nacionales, por sus recursos naturales (gas, petróleo y minerales), el transporte marítimo y su seguridad y defensa militar, y aunque ha promovido una gobernanza para un Ártico sostenible, sus políticas están tensionadas por estos intereses y los ambientales.

Omar Ruiz es abogado, Diplomado en Defensa, Magister en RRII, Docente Derecho Internacional Público, ex Legislador Provincial. Miembro del Foro Argentino de Política Exterior. Visitó Marambio en 2023 y Múrmansk en 2025.

