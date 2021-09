De la Sota: “Vamos al Congreso a defender los intereses de Córdoba”

La precandidata a diputada nacional, Natalia De la Sota (Hacemos por Córdoba, HxC) dijo este jueves, que “José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti lograron dar certezas y previsibilidad, aún a quienes no estén de acuerdo en algún tema o tengan algunas diferencias”.

La hija del fallecido ex gobernador cordobés visitó localidades del departamento Marcos Juárez, donde se reunió con vecinos, la prensa y recorrió distintas instituciones. También estuvo en Cruz Alta, Monte Buey, Marcos Juárez y Leones.

“Recorrer la provincia es una alegría, porque me encuentro, en cada lugar al que voy, con el cariño y el respeto que tenían por mi papá, tanto de propios como de ajenos. Porque no se trataba de un tema partidario o ideológico, sino de que los cordobeses encontraron a quienes se encargaron de dar respuestas a lo largo de todos estos años. José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti han logrado dar certezas y previsibilidad, aún a quienes no están de acuerdo en algún tema o tienen algunas diferencias”, puntualizó la legisladora peronista.

“La gente sabe que los de HxC son gobiernos sensatos, que los cuidan, que ponen el sentido común por delante. Hay muchas cuestiones que estos gobiernos vienen trabajando en el sudeste provincial. Así que, a donde voy, me encuentro con una huella”, reconoció la legisladora provincial.

Destacó, además, la postura de Hacemos por Córdoba en las PASO: “Nosotros somos y vamos a ser siempre sumamente respetuosos de la elección de cada dirigente, que esté y que trabaje donde se sienta más cómodo en cada elección o en cada momento. Así que no vamos a hablarles a ellos, sino a los ciudadanos, a los vecinos”.

También señaló que “somos muy claros a la hora de decir lo que queremos hacer en Buenos Aires, por qué queremos ir al Congreso: para defender y cuidar todo lo que hemos hecho en este tiempo en la provincia, que es mucho. Por eso les decimos que vuelvan a confiar en nosotros, que queremos defender los recursos de Córdoba, que queremos seguir dándoles certezas, que sabemos que hay que repensar muchos temas vinculados al interior y a Buenos aires, por ejemplo, porque se trata de una deuda histórica en nuestro país. Basta con pensar en la distribución de los subsidios. Nosotros vamos a ir a discutir todo eso al Congreso y no vamos a responder a ninguna fuerza nacional, sino a las necesidades de Córdoba y los cordobeses”, insistió De la Sota.

Adelantó, por último, que “estamos elaborando un proyecto de redistribución de subsidios para que todos tengamos las mismas oportunidades”.

