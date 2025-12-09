De la Sota presentó un proyecto para que el gobierno nacional financie el déficit de las cajas de jubilados provinciales

La diputada nacional Natalia De la Sota (Pj, Defendamos Córdoba), presentó un proyecto de ley en el que dispone que el gobierno nacional gire mensualmente “una doceava parte” del déficit de las cajas previsionales que se mantienen en manos de las provincias; y que estos se actualicen de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

El proyecto expresa en su artículo 1, que “antes del día 22 de cada mes de cada año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) girará a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado anual definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas”.

Plantea luego que “cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)” y precisa que “el cálculo de la referida actualización considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota”.

Luego, en el artículo 2, propone que “una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago”.

De la Sota recuerda que “mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Presidente Javier Milei desfinanció las cajas de jubilaciones de trece provincias argentinas. Lo hizo, en efecto, mediante el DNU 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial”.

Señala que “de esta manera, la provincia de Córdoba, que no transfirió su sistema previsional a la Nación, perdió el resguardo establecido en la Ley 27.701, que obligaba a la Nación a girar todos los meses los fondos complementarios a los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos al Estado nacional, en concepto de anticipo “a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional”.

El mismo perjuicio han sufrido otras doce provincias, a saber: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Por último, apunta que “en ese contexto, el presente proyecto de Ley tiene como objetivo asegurar que la administración nacional revierta su decisión y garantice, de modo efectivo, la transferencia mensual de un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para las cajas de jubilaciones de cada una de las trece provincias mencionadas”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.