De la Sota contra Milei: “Le dimos la navaja al mono y ahora tenemos que ver cómo lo paramos”

La diputada nacional Natalia de la Sota cargó contra el presidente Javier Milei, en medio de la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, y afirmó que “no acompañé la Ley Bases y creo que es la madre de todo lo que estamos viviendo. Le dimos la navaja al mono y ahora tenemos que ver cómo lo paramos”.

En declaraciones a Splendid AM 990, la actual integrante del bloque Encuentro Federal se refirió a la sesión de este miércoles en la Cámara Baja, donde fue rechazado el veto a la ley de emergencia en discapacidad. La legisladora cordobesa se expresó por el rechazo.

“Las políticas de (Javier) Milei son deshumanizantes”, expresó. A su vez, adelanto que también votará en contra del veto sobre la prórroga de la moratoria previsional: “También voy a acompañar el rechazo al veto”.

Sobre las políticas del Jefe de Estado en Córdoba, De la Sota aseguró que muchos cordobeses “no acompañan las políticas” ya que “le hicieron mucho daño” a la provincia. “El 60% de la familias están por debajo de la línea de pobreza”, advirtió.

Por último, se refirió a su candidatura por el espacio “Defendamos Córdoba”, donde se presentará para competir en las elecciones nacional. “Queremos representar a los cordobeses que sufren las políticas de (Javier) Milei. Tengo que defender a Córdoba del abandono a los jubilados y los discapacitados”, subrayó. En esa misma línea, puntualizó que la gente “necesita otra opción” con la cual “se sienta representada”.

Y, sobre el final, mostró su respeto hacia el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien competirá por el espacio de Provincias Unidas, aunque expresó su deseo de haber debatido sobre el armado de las listas. “Del abandono a los organismos del Estado me hubiese gustado hablar, al igual que sobre política para el armado del espacio”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

