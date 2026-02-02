Dato mata relato: La recaudación de enero confirma el enfriamiento de la economía

La recaudación tributaria confirmó en enero un enfriamiento de la economía, según los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La recaudación registró una variación real interanual negativa del 7,8%, mientras que la que va a provincias y CABA tendría una variación negativa de 6,6%, y a nivel total la baja fue del 7,4%”, según los cálculos del instituto Iaraf.

En enero ingresaron al Fisco $ 18,33 billones, lo que representó una suba nominal de 22% respecto de enero de 2025. Además, se produjo una baja por sexto mes consecutivo ajustada por inflación.

“La variación interanual del último mes continuó viéndose afectada por la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles sobre las importaciones, junto con la reducción de Impuestos Internos”, indicó ARCA.

Por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ingresaron $ 6,2 billones, con una mejora nominal de 16,4%. En tanto, el Impuesto a las Ganancias aportó $3,4 billones, con un incremento del 32,4% nominal, lo que implica en términos reales casi la misma suma que el año pasado.

El Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios también se mostró estancado en términos reales. Subió 31,9% en términos nominales, hasta $1,4 billones.

En tanto, en la Anses, el crecimiento de lo ingresado al Sistema de Seguridad Social también se mantuvo por debajo de la inflación anual: fue de 27,7%, desagregado en 26% la suba por Aportes Personales; 27,9% por Contribuciones Patronales; y 47,3% por Otros Ingresos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

