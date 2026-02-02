Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Dato mata relato: La recaudación de enero confirma el enfriamiento de la economía

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza Ambito).

La recaudación tributaria confirmó en enero un enfriamiento de la economía, según los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La recaudación registró una variación real interanual negativa del 7,8%, mientras que la que va a provincias y CABA tendría una variación negativa de 6,6%, y a nivel total la baja fue del 7,4%”, según los cálculos del instituto Iaraf.

En enero ingresaron al Fisco $ 18,33 billones, lo que representó una suba nominal de 22% respecto de enero de 2025. Además, se produjo una baja por sexto mes consecutivo ajustada por inflación.

“La variación interanual del último mes continuó viéndose afectada por la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles sobre las importaciones, junto con la reducción de Impuestos Internos”, indicó ARCA.

Turismo

Por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ingresaron $ 6,2 billones, con una mejora nominal de 16,4%. En tanto, el Impuesto a las Ganancias aportó $3,4 billones, con un incremento del 32,4% nominal, lo que implica en términos reales casi la misma suma que el año pasado.

El Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios también se mostró estancado en términos reales. Subió 31,9% en términos nominales, hasta $1,4 billones.

En tanto, en la Anses, el crecimiento de lo ingresado al Sistema de Seguridad Social también se mantuvo por debajo de la inflación anual: fue de 27,7%, desagregado en 26% la suba por Aportes Personales; 27,9% por Contribuciones Patronales; y 47,3% por Otros Ingresos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Vecinos de catorce barrios declaran persona “no grata” al desarrollista Lucas Salim, CEO de la constructora Proaco

Los centros vecinales y vecinos autoconvocados de catorce barrios de la ciudad de Córdoba declararon “persona no grata” al polémico Lucas Salim, CEO de...

Hace 6 días

Noticias

Criptogate: El acuerdo secreto entre Javier Milei y Hayden Davis que precedió al escándalo de $LIBRA

Un documento confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis revela una relación...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Presentan un proyecto para instalar cámaras de vigilancia barrial en los CPC

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), presentó un proyecto de ley para crear el “Sistema Municipal de Monitoreo y Prevención Ciudadana Integrada”,...

Hace 6 días

Noticias

Incendios en la Patagonia: El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea para evitar discutir una ley como piden las provincias

El Gobierno nacional reaccionó después de un mes y medio de incendios devastadores y anunció este jueves que se firmará un Decreto de Necesidad...

Hace 5 días