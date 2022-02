Dante Rossi pide debatir el proyecto de las PASO en la provincia

“Las Paso mejorarían la calidad institucional de la Provincia”, señala el legislador del Bloque Juntos UCR Dante Rossi. Por eso, le pidió por nota al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Juan Manuel Cid, el urgente tratamiento del proyecto N° 34229/L/21 de reforma política, que incluye la realización de Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Córdoba.

En el escrito, Rossi sostiene que la calidad institucional de Córdoba es bajísima, y es inadmisible que aún no esté regulado un procedimiento de selección de candidatos de manera democrática como rige en la Nación.

La iniciativa en cuestión busca modificar la ley 9572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos), incorporando un articulado que exija elecciones internas para cargos públicos electivos. Las mismas deberán celebrarse en un plazo no menor a sesenta (60) días de la realización de elecciones generales previstas en el artículo 44 de la Ley 9571.

En ese sentido, el legislador radical expresó que la realización de las Paso para la elección de candidatos a Diputados y Senadores ayudó a renovar y oxigenar a las distintas fuerzas políticas, y a elegir los candidatos de los partidos mediante la consulta a la gente. “Córdoba tiene una pésima calidad institucional: no hay paso, se modifican normas electorales a gusto del oficialismo, no hay diálogo político, la justicia está cooptada por Hacemos por Córdoba, no funciona en Consejo de Partidos Políticos y la Unicameral marcha al antojo del gobierno. Si mejoran los partidos, mejora la representación y la democracia”, opinó Rossi.

El proyecto avanza también en la modificación del Código Electoral Provincial –ley 9571- para prohibir los aportes para campañas electorales provenientes de personas humanas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, trata de personas y narcotráfico.

–