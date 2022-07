Dante Rossi: “Hay que evitar que se profundice la crisis”

Legisladores de la UCR presentaron un proyecto solicitando que la Unicameral declare la imperiosa necesidad de reclamar desde Córdoba la urgente convocatoria nacional a un diálogo político “entre el gobierno, la oposición, empresarios, sindicalistas, los representantes de los distintos credos, las universidades nacionales y cualquier otro actor que se crea oportuno, a los efectos de elaborar un pacto social”. Por su parte el legislador Dante Rossi (UCR) dijo que “hay que evitar que se profundice la crisis”.

Los legisladores radicales plantean que el acuerdo debe servir para darle gobernabilidad a la Argentina en los próximos doce meses. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Los ejes que apunta la UCR en la iniciativa legislativa son: “Fuerte fomento a las exportaciones; Eliminar restricciones a las importaciones de bienes intermedios, para no trabar la producción; Acuerdo de precios y salarios; Ninguna traba a la comercialización de granos y de carnes. No aumentar las retenciones; Plan de reducción de la emisión monetaria; Compromiso de cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; No crear más planes sociales que los otorgados hasta la fecha, salvo que se agudice la crisis de manera profunda; y Reducción de la planta de funcionarios políticos del gobierno nacional”.

El legislador Dante Rossi (UCR) expresó que “la Argentina se encuentra en un momento muy difícil desde el punto de vista económico, político y social. Cuando falta poco menos de un año y medio para la culminación del mandato constitucional del Gobierno, éste se encuentra sin rumbo y con enormes diferencias entre el Presidente Alberto Fernández y su Vice Cristina Fernández de Kirchner, que toman de rehenes a los argentinos y profundizan de una manera perversa la crisis, tal como ocurrió en otras etapas de la historia”.

Señala también que “la crisis institucional es de una enorme magnitud. Entendemos que estamos frente a un punto de inflexión, ya desde el mismo seno de aliados del gobierno se habla de sangre, de estallido, de elecciones anticipadas, y hasta algún trasnochado llamó a reorganizarse a las Fuerzas Armadas”.

Por último afirmó que “el gobierno tiene la responsabilidad de gobernar. Pero, la oposición también tiene la obligación de generar ideas y propuestas para evitar más dolor al pueblo”.

