Cuesta abajo: Fuerte caída en la producción y en las ventas de las automotrices

La planta de Renault en el barrio de Santa Isabel, en Córdoba.

Con un promedio diario de 1.750 unidades, las terminales automotrices produjeron en enero de 2026 un total de 20.998 vehículos (automóviles y comerciales livianos). Esta cifra representa una caída del 20,7 % respecto de diciembre y del 30,1 % en comparación con enero de 2025, cuando se produjeron 30.058 unidades.

Los volúmenes absolutos de producción del mes reflejan una baja relacionada con menos días de producción –tres menos respecto de enero 2025- dado que la mayoría de las fábricas implementó vacaciones cuando, en ejercicios anteriores, estas paradas se adelantaban a diciembre y se distribuían hasta febrero.

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados (3) y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado. Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre” señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, al analizar las primeras estadísticas de 2026 del sector automotor.

Las exportaciones totalizaron 9.759 unidades, lo que equivale al 46,5% de la producción mensual y se tradujo en una baja de 51,0% respecto de diciembre y de 12,3% en comparación con el desempeño de enero del año pasado.

Por su parte, las entregas a la red de concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades. Esto implicó una baja de 33,1% frente a diciembre de 2025, aunque mostró una leve mejora del 0,7 % respecto de enero de 2025, cuando se habían comercializado 34.089 unidades.

“Frente a un escenario internacional cada vez más desafiante, atravesado por la transformación tecnológica y la implementación de medidas para desarrollo industrial en los principales mercados internacionales, resulta indispensable continuar con el trabajo conjunto que se viene realizando con la cadena de valor y las autoridades nacionales para mejorar de manera sostenida la competitividad”, afirmó el presidente de ADEFA.

En esta línea, destacó que “en los últimos dos años se avanzó en mejoras relevantes a nivel nacional, con reducción / eliminación de impuestos que tuvieron un impacto muy positivo en el sector, siendo fundamental continuar en esa senda y que a nivel provincial y municipal las acompañen, reduciendo los impuestos que gravan las exportaciones, al tiempo que también se debe avanzar en mejorar el acceso a nuevos mercados”.

En este escenario, los autos importados desde China ya representan un 11% del mercado automotriz.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

