Cuesta abajo: Cerraron 21 mil empresas y se perdieron 272 mil puestos de trabajo con el plan económico de Milei y Caputo

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los primeros 23 meses de la administración del presidente Javier Milei (Noviembre de 2023 – Octubre 2025) se cerraron 21.046 empresas y dependencias públicas y se perdieron 272.607 puestos de trabajo. El estudio revela los efectos del plan económico del presidente y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el plano productivo nacional.

El análisis, centrado en la evolución de trabajadores registrados y empleadores, evidencia caídas marcadas tanto en la cantidad de empresas con personal asalariado como en el volumen total de puestos de trabajo formales.

Según el trabajo del CEPA, en el período analizado se registró una reducción de 21.046 empleadores, lo que equivale a un promedio de 30 cierres por día. El sector más afectado en términos absolutos fue “Servicios de transporte y almacenamiento”, que perdió 5.042 empleadores. En términos relativos, este mismo rubro encabeza las pérdidas con una caída del 12,8% en la cantidad total de empleadores.

En paralelo, el empleo registrado experimentó una contracción de 272.607 puestos de trabajo en unidades productivas, equivalente a una disminución del 2,77% y a un promedio de 393 despidos diarios.

El sector “Administración Pública” concentró la mayor pérdida absoluta, con 83.014 trabajadores menos. Sin embargo, en términos porcentuales, el rubro más golpeado fue la construcción, que registró una retracción del 15,6% en sus puestos registrados.

Un aspecto destacado del informe es el impacto diferenciado según el tamaño de las empresas. La reducción en la cantidad de empleadores se concentró casi exclusivamente en las firmas de menor y mediano porte: El 99,63% de los casos (equivalente a 20.969 empresas menos) correspondió a establecimientos con hasta 500 trabajadores/as. Las grandes empresas (más de 501 empleados) explicaron apenas el 0,37% de la caída, con solo 77 casos menos.

Sin embargo, al analizar la destrucción de empleo por tamaño de empresa, el panorama se invierte: el 66,80% de la pérdida total de puestos (-182.114 trabajadores) se focalizó en las compañías de más de 500 empleados. En contraste, las empresas con hasta 500 trabajadores/as redujeron su dotación en 90.493 casos, representando el 33,2% del total.

En cifras concretas, las grandes empresas pasaron de 4.782.973 a 4.600.859 trabajadores registrados, mientras que las de menor porte disminuyeron su plantilla de 5.074.200 a 4.983.707.

EMPRESAS CERRADAS

Entre las empresas cerradas, los Servicios de transporte y almacenamiento lideran el ranking con 5042 unidades económicas que bajaron las persianas. Las siguen el comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas con 4.184 empresas menos; los servicios inmobiliarios con 3.057; los servicios profesionales, científicos y técnicos con 2.275; la industria manufacturera con 2.238 establecimientos; Agricultura, ganadería, caza, sivicultura y pesca con 1.869; y construcción con 1.797.

PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS

Por sectores, en cantidad de trabajadores, la Administración pública, defensa y seguridad social, perdieron 83.014 puestos de trabajo; la construcción, 74.359; la industria manufacturera 64.019; y los servicios de transporte y almacenamiento, 44.812. También impacta, la caída de 16.303 empleos en el sector “Servicios profesionales, científicos y técnicos”.

