Cuando los jubilados contagian solidaridad

En espejo con lo que ocurre todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación hace más de veinte semanas que un grupo de jubiladas y jubilados de Traslasierra, Córdoba, se reúnen en la plaza de Villa de las Rosas. En estos encuentros se canta, se bailan zambas y chacareras, y ante todo se escucha, se dialoga y se organizan acciones concretas.

¿QUIÉNES SON?

Todo surgió de su preocupación por la brutal represión de cada miércoles en el Congreso. Bajo la lluvia y en una tarde muy fría de un miércoles treinta personas hicieron la primer ronda y cantaron el himno. Solo había banderas argentinas. Desde entonces llevan ya veintitrés miércoles sin interrupción de reuniones y logros. Si bien las rondas en la plaza tienen un alto contenido político no se adjudican la representación de ningún sector en particular; simplemente, y en forma espontánea los encuentros surgen de la necesidad de hacer algo. Sin tener una idea clara, desde el principio decidieron acompañar y solidarizarse con la marcha del Congreso. Allí, dicen, hay gases y represión, por eso nuestro compromiso y responsabilidad es aún mayor. Allá ponen el cuerpo para reclamar por nuestros derechos y acá, a pesar de las diametralmente diferencias en el contexto, intentamos hacer lo mismo. De las reuniones en la plaza, adonde charlamos, cantamos y bailamos, surgió la idea de transmitir nuestra inquietud a las instituciones que nos representan, tanto al Centro de Jubilados como al Municipio y Consejo Deliberante. La idea es simplemente el poder conversar sobre la realidad de los adultos mayores en nuestro pueblo y la posibilidad de aliviar en algo su cotidianeidad.

ACCIONES CONCRETAS

El diez de julio presentaron al municipio una propuesta de proyecto que denominaron BIENESTAR SERRANO +60 destinado a personas jubiladas, pensionadas y aquellas personas mayores de sesenta años residentes de Villa de las Rosas. Casi en simultaneo ocurrió la aprobación de una ordenanza para la creación de un programa municipal de descuentos para personas jubiladas y pensionadas denominado “Beneficios Mayores”. Dicha ordenanza, aunque insuficiente, está en sintonía con el proyecto presentado al ejecutivo municipal y con lo que ya vienen los jubilados de la plaza proponiéndole a los comercios del pueblo. En definitiva, lo perfecto es enemigo de lo bueno.

EN POCAS PALABRAS…

Como resultado de los encuentros de los miércoles los jubilados de la plaza de Villa de las Rosas se pusieron al hombro lo que tenían en mente y comenzaron a recorrer todo ese hermoso pueblo serrano convocando a los comerciantes a sumarse a una cruzada solidaria. La respuesta fue contundente. Al día de hoy ya hay más de cuarenta comercios que ofrecen descuentos para las personas jubiladas y pensionadas. Por esto es que, con dos contundentes logros, la solidaridad de los comerciantes y la ordenanza municipal, los jubilados y jubiladas de la plaza enfatizan que la iniciativa de juntarse y visibilizar la situación está cosechando frutos, lo cual los enorgullece y les hace decir, como vienen manifestando hace semanas, que la salida es colectiva y que nadie se salva solo.

JUBILADAS Y JUBILADOS DE LA PLAZA, Villa de Las Rosas, Traslasierra.

