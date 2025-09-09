Cruz del Eje: El Instituto de Enseñanza Superior pasó a la órbita de la Universidad Provincial

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) sumó en Cruz del Eje, en el norte provincial, al Instituto de Enseñanza Superior Arturo Capdevila como una nueva sede. El traspaso se formalizó con la firma de un convenio que garantiza “el acceso a una oferta académica pública de calidad para los jóvenes” de la región.

El acto de firma contó con la presencia de la vicegobernadora, Myriam Prunotto; la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo; y el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra. Con este acuerdo, la sede de Cruz del Eje se convierte en la novena de las 14 previstas en el interior que conformarán el Programa UPC Federal.

Por otra parte, el acuerdo también contempla la protección de los derechos laborales de los docentes del IES Arturo Capdevila. El Acta de Ratificación de Transferencia del Personal Docente, suscripta con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), certifica que “el personal continuará prestando funciones en las mismas condiciones que en la actualidad, bajo la dependencia administrativa y académica de la UPC”.

Prunotto celebró el traspaso como “el reflejo de Córdoba, el reflejo de que, desde el primer día, esta gestión tiene como prioridad la educación”.

En tanto, Oliva Cúneo destacó que este es un “día histórico” y que Cruz del Eje fue el primer destino del programa de federalización de la UPC. La rectora explicó que “con este paso comenzamos a sentar las bases del proyecto académico institucional con la transformación de las carreras del Instituto Superior, que traerá la oferta universitaria a partir de la cohorte 2026”.

Oliva Cúneo agregó que, “a contramano de lo que sucede a nivel nacional, Córdoba se encuentra en proceso de expansión, federalización y plenas garantías de acceso a la educación universitaria”.

La UPC construye en la ciudad un nuevo edificio para la Sede Regional Cruz del Eje, que se encuentra con un 40% de ejecución. El inmueble, que se erige en un polo tecnológico-productivo estratégico, colindante con otras instituciones educativas, tendrá una superficie de 2.515 m² y estará equipado con tecnología de última generación.

