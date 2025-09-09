Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Cruz del Eje: El Instituto de Enseñanza Superior pasó a la órbita de la Universidad Provincial

Publicado

El Instituto de Enseñanza Superior Arturo Capdevila de Cruz del Eje será sede de la UPC. (Foto: Prensa).

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) sumó en Cruz del Eje, en el norte provincial, al Instituto de Enseñanza Superior Arturo Capdevila como una nueva sede. El traspaso se formalizó con la firma de un convenio que garantiza “el acceso a una oferta académica pública de calidad para los jóvenes” de la región. 

El acto de firma contó con la presencia de la vicegobernadora, Myriam Prunotto; la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo; y el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra. Con este acuerdo, la sede de Cruz del Eje se convierte en la novena de las 14 previstas en el interior que conformarán el Programa UPC Federal.

Turismo

Por otra parte, el acuerdo también contempla la protección de los derechos laborales de los docentes del IES Arturo Capdevila. El Acta de Ratificación de Transferencia del Personal Docente, suscripta con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), certifica que “el personal continuará prestando funciones en las mismas condiciones que en la actualidad, bajo la dependencia administrativa y académica de la UPC”.

Prunotto celebró el traspaso como “el reflejo de Córdoba, el reflejo de que, desde el primer día, esta gestión tiene como prioridad la educación”.

Epec

En tanto, Oliva Cúneo destacó que este es un “día histórico” y que Cruz del Eje fue el primer destino del programa de federalización de la UPC. La rectora explicó que “con este paso comenzamos a sentar las bases del proyecto académico institucional con la transformación de las carreras del Instituto Superior, que traerá la oferta universitaria a partir de la cohorte 2026”.

Telecom

Oliva Cúneo agregó que, “a contramano de lo que sucede a nivel nacional, Córdoba se encuentra en proceso de expansión, federalización y plenas garantías de acceso a la educación universitaria”.

La UPC construye en la ciudad un nuevo edificio para la Sede Regional Cruz del Eje, que se encuentra con un 40% de ejecución. El inmueble, que se erige en un polo tecnológico-productivo estratégico, colindante con otras instituciones educativas, tendrá una superficie de 2.515 m² y estará equipado con tecnología de última generación.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cae una banda narco en un barrio de la Capital y hay siete detenidos

Una banda narco, integrada por cuatro hombres y tres mujeres, fue desbaratada este viernes en el barrio San Lucas, en el sudeste de Córdoba...

Hace 4 días

Noticias

Discapacidad: Solo la LLA y la cordobesa Álvarez Rivero defendieron el veto de Milei

El Senado rechazó este jueves el veto a la ley de emergencia en Discapacidad que había sido vetada por el presidente ultraderechista, Javier Milei,...

Hace 5 días

Noticias

Rechazan homologar un acuerdo entre excónyuges sobre el “cuidado personal” de dos perras

En el marco de un juicio de divorcio, el Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba decidió no homologar un acuerdo...

Hace 6 días

Noticias

Elecciones 2025: Milei defendió a su hermana en el acto de cierre de campaña e hirieron a un periodista

El presidente Javier Milei rechazó este miércoles las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”,...

Hace 6 días