Critpogate: diputados piden a la Corte Suprema que revierte decisión que impide citar a funcionarios por la fuerza pública

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptoestafa Libra decidió presentar hoy un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir la decisión de la Justicia de impedir el acceso de los legisladores al expediente donde se investiga el caso y habilitar s que concurran los funcionarios por la fuerza pública.

La decisión se adoptó en la reunión de la comisión, que preside Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y que se efectuó previo a la presentación de los dictámenes que serán dados a conocer el 18 de noviembre a las 16.

En esos informes, cada bloque expondrá respecto de si el presidente Javier Milei tuvo responsabilidad en el caso, ya que luego de la publicación de un tuit sobre esa oferta de criptomoneda el precio de pasó de 0,01, dólares a 5, hasta desplomarse.

Los legisladores objetan que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano no permitan acceder al expediente ni traer por la fuerza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, y esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal.

Por ese motivo evitaron concurrir la ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc.

La decisión de Martínez de Giorgi fue avalada por la Cámara Federal a fines de octubre y por ese motivo los diputados buscan presentar un recurso extraordinario ante la Corte previo a la redacción final.

También se ratificó la decisión de impulsar denuncias contra el juez federal Martínez de Giorgi, el fiscal Eduardo Taiano y los funcionarios del Poder Ejecutivo Mariano Puño Libarón, Alejandro Medic, Florecia Cicavo, Roberto Silva, Paula Paulo Stack y Sergio Morales.

Ferraro informó que se autorizó “a la Secretaría Administrativa, al cargo de la comisión, a incorporar al expediente toda información y documentación que ingrese con posterioridad al 10 de noviembre”.

A fines de octubre, la Comisión Investigadora había identificado vínculos entre el empresario Manuel Terrones Godoy, el operador cripto Mauricio Novelli y la empresa KIP Protocol, relacionados con la criptoestafa difundida en febrero de este año desde la cuenta de Milei.

En la reunión de la semana pasada, la comisión había abordado “información clave para la investigación a partir de los datos aportados por las plataformas exchange”, que perimiteron “identificar una billetera virtual que recibió transferencias por USD 300.000 y 250.000, en las mismas fechas y montos equivalentes a los señalados en el presunto acuerdo de representación firmado en noviembre por Hayden Davis y Javier Milei”, según se precisó en un comunicado.

Y señaló que “una parte de esos fondos -USDC 30.897- fue transferida a Mauricio Novelli, socio central en la operatoria de Libra, mientras que el resto del dinero se distribuyó entre distintas billeteras, presumiblemente para romper la trazabilidad de los fondos. A partir de esta información, la Comisión emitirá un nuevo oficio para determinar la identidad del titular de la billetera virtual que habría canalizado y distribuido estas transferencias millonarias”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

