Repudio a NODIO: Critica radical al rechazo del oficialismo

En el transcurso de la vigésimo segunda sesión de la Unicameral de Córdoba, el bloque de Hacemos por Córdoba “evitó tratar la declaración de repudio a NODIO presentada por los legisladores de Unión Cívica Radical”. Por su parte, el legislador Marcelo Cossar (UCR) criticó la postura del oficialismo provincial que le impidió fundamentar su posición interrumpiéndole el micrófono. La posición de Cossar fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

NODIO es un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica lanzado por la Defensora del Público, Mirian Lewin. Su objetivo, según la presentación oficial, es “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”.

La solicitud de reconsideración estuvo a cargo del legislador radical Marcelo Cossar, quien expresó: “Ojalá el repudio lo realizáramos los 70 legisladores, porque ésta es una iniciativa del gobierno nacional que lesiona derechos constitucionales, restringe libertades y lo hace con arbitrariedad expresa”.

Más adelante, destacó “nos llama la atención, pero no nos sorprende. Es el mismo gobierno nacional, que a través de su jefe de gabinete (Santiago Cafiero) se atribuye la autoridad para decidir qué argentinos son personas de bien, quiénes pueden ser considerados gente y dónde está o no está el pueblo. Nos preocupa porque son estas mismas personas las que quieren constituirse en fiscales del odio ajeno. Crear un organismo para eso no es combatir el odio, es institucionalizarlo. Es ejercer la policía del pensamiento sobre los otros”.

