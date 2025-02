Cristina a Milei: “No sólo sos un estafador con las cripto, también sos un estafador con las entrevistas”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a cruzar al presidente ultraderechista, Javier Milei, por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y por su entrevista guionada con Jonatan Viale, en el canal TN: “Milei, no sólo sos un estafador con las cripto, también sos un estafador con las entrevistas” escribió en cuenta de la Red X.

CFK tituló el posteo: “¡Ay Milei! Economista experto en crecimiento con o sin dinero”… y afirma que “te estás cayendo a pedazos. En la entrevista de TN lo tuyo fue patético y lo del colorado ‘Jony’ Viale, bochornoso. Los dos juntos dan vergüenza ajena”.

Sigue diciendo la titular del peronismo que “en la versión que editaron para la gilada, te vi pálido (parecías de cera, decile a tu diputada maquilladora que cambie de producto), balbuceante y contradictorio”.

Más adelante se pregunta: “¿Cómo es eso que decís que el otro colorado, el cripto estafador Hyden Davis, te propuso “armar una estructura para financiar emprendedores”? Y después justificás la estafa diciendo “es como que alguien va, juega a la ruleta rusa y le tocó la bala. ¿En qué quedamos? ¿No era que tu posteo de X fue para ayudar a las pymes argentinas? O en realidad fue para enganchar especuladores que apostaran en el casino armado por vos, tu hermana y tus socios”.

También advierte: “A propósito del colorado yanqui. ¿Cómo pudo anunciar él que ibas a dar una entrevista? ¿Lo escuchaste cuando dijo “esto no es mi problema, es problema de Milei y de su equipo, es la plata de ellos y la plata de Argentina? ¿Tampoco lo escuchaste cuando te dio 48 horas para que le presentes un plan de acción para ver qué hacer con la guita? ¡Claro que lo debes haber visto y escuchado! Por eso, en la entrevista editada, casi ni lo mencionás… y cuando lo hacés, usas algodones. No sea cosa de que hable y te mande en cana a vos y tu hermana con pito y matraca”.

“La verdad de la milanesa es que sin tu posteo en X, promocionando la cripto Libra, 3 minutos después de su creación, fijado durante 5 horas y con CBU incluido para operar, no había estafa”, denuncia la ex presidenta.

Por último, plantea que “quiero reconocerte que seguís protagonizando hechos inéditos en esta Argentina que casi lo vio todo. Te armaron una entrevista para limpiarte la imagen, te trajeron a un “periodista” amigo (¿ENSOBRADO?), te pautaron las preguntas y te intervinieron la entrevista porque lo que decías “te puede traer un quilombo judicial”. ¡Nunca se vio algo así! Principio de revelación argento: La connivencia de periodistas y grandes medios con los gobiernos antipopulares. ¿Dónde estarán los que querían preguntar? Milei… no sólo sos un estafador con las cripto. También sos un estafador con las entrevistas”.

QUÉ HIZO EL PRESIDENTE

El presidente ultraderechista Javier Milei sorprendió el viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales (incluso fijando el posteo), promoviendo una criptomoneda llamada $Libra. Tras el anuncio de Milei, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas. En ese interín alcanzó un valor de 4500 millones de dólares. Se estima que sus impulsores habrían vendido su participación antes del desplome, reuniendo una cifra de alrededor de 90 millones.

En las redes circuló casi inmediatamente la advertencia de que se estaba ante una posible estafa conocida como rug pull, que consiste en inflar un activo artificialmente para atraer inversores y huir justo a tiempo para quedarse con las ganancias de los incautos. La jugada necesita, para ser exitosa, de una celebridad que promocione la cripto, en este caso Milei. Ese movimiento es el que genera confianza entre los inversores.

Luego, cuatro horas más tarde, frente a las críticas y el escándalo que se había desatado, borró el posteo original y se retractó de su intervención con un nuevo posteo, afirmando que no tenía “vinculación alguna”. Este lunes, volvió a repetir en una entrevista por TV el mismo eje discursivo y aseguró que “actuó de buena fe”.

Milei escribió en su primera intervención en X: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que “el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país”. El proyecto está vinculado a una entidad denominada “Kip Network” y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

Horas más tarde, el presidente, al dar marcha atrás, posteó lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Cabe recordar que fueron realizadas numerosas denuncias judiciales por cohecho, estafa y violación a la Ley de Ética Pública, entre otros delitos, contra Milei y otros funcionarios y empresarios que hayan tenido participación en los hechos. Estas demandas recayeron en el Juzgado de María Romilda Servini.

En tanto, en Estados Unidos, un estudio de abogados que actúa en representación de 40 damnificados pidió la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI. También dio participación a la Comisión Nacional de Valores de aquel país. Allí se solicita que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido, ya que perdió su valor en tiempo récord.

Mientras que durante las jornadas del lunes y martes se conocieron denuncias de pago de coimas al entorno del presidente, que incluso involucran a la hermana del titular del Poder Ejecutivo, Karina Milei. Este último planteo fue realizado por Hayden Mark Davis, co-creador de $LIBRA a la revista especializada CoinDesk. Según la publicación, Davis se jactaba de que podía “controlar” al presidente argentino gracias a los pagos que había estado realizando a su hermana.

