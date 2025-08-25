Cristina Kirchner recibió al titular del gremio docente mundial y criticó la “catástrofe social” de Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes a David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA en medio de su prisión domiciliaria y lanzó una crítica contra la “catástrofe social” que atribuyó a la gestión de Javier Milei. El encuentro tuvo lugar en el domicilio donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, en la calle San José al 1111 del barrio de Constitución.

Según indicó Cristina en sus redes sociales, el encuentro versó sobre “los desafíos que debe enfrentar la educación pública” para “recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente”. Y lanzó críticas hacia la “catástrofe social” de Milei que “ha generado en nuestro país con sus políticas”.

“Conversamos, obviamente, sobre educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente. Abordamos la situación internacional y su conflictividad actual y, también, la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país. Gracias David por la visita y por la solidaridad”, destacó la ex presidenta.

David Edwards el máximo referente de la organización Internacional de la Educación, que agrupa a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

