Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Cristina Kirchner recibió al titular del gremio docente mundial y criticó la “catástrofe social” de Milei

Publicado

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA. (Foto: Prensa).

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes a David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA en medio de su prisión domiciliaria y lanzó una crítica contra la “catástrofe social” que atribuyó a la gestión de Javier Milei. El encuentro tuvo lugar en el domicilio donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, en la calle San José al 1111 del barrio de Constitución.

Según indicó Cristina en sus redes sociales, el encuentro versó sobre “los desafíos que debe enfrentar la educación pública” para “recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente”. Y lanzó críticas hacia la “catástrofe social” de Milei que “ha generado en nuestro país con sus políticas”.

Córdoba Turismo

“Conversamos, obviamente, sobre educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente. Abordamos la situación internacional y su conflictividad actual y, también, la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país. Gracias David por la visita y por la solidaridad”, destacó la ex presidenta.

Epec

David Edwards el máximo referente de la organización Internacional de la Educación, que agrupa a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras...

Hace 6 días

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 4 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 5 días

Noticias

Agost Carreño dice que las declaraciones de Hayden Davis sobre $Libra “comprometen al Gobierno de Javier Milei”

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (PRO-Encuentro Federal) afirmó este miércoles que las declaraciones de Hayden Davis en la Justicia estadounidense sobre el criptogate...

Hace 6 días