Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad y lo acusó de encubrir coimas

En un mensaje titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, la ex mandataria recordó el argumento judicial utilizado para condenarla en la causa por la obra pública y señaló que, de aplicarse el mismo criterio, el actual presidente debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de retornos por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes una dura acusación contra el mandatario Javier Milei, al denunciar a través de un extenso posteo en su cuenta de X un presunto esquema de cobro de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que involucró directamente a la hermana del mandatario, Karina Milei, y al funcionario Eduardo ‘Lule’ Menem.

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió Fernández de Kirchner en la red social.

La denuncia pública se produce tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmaba haber informado personalmente al Presidente sobre los hechos de corrupción que involucraban a su entorno más cercano.

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡No hiciste nada!”, acusó la exjefa de Estado.

Según el posteo, una de las droguerías implicadas en el circuito de retornos es “La Suizo Argentino S.A.”, cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado por Cristina Kirchner con el ex presidente Mauricio Macri, a quien mencionó como “su amigo personal”.

“Todo tiene que ver con todo”, remarcó la ex presidenta, que también aludió a un presunto vínculo del dispositivo de corrupción con antiguos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte de la operatoria.

Por último, Fernández de Kirchner apuntó contra el Poder Judicial, al que acusó de actuar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó su mensaje.

Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

