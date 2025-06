Cristina Fernández de Kirchner: “Bastó que anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios”

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, dijo este lunes, que “bastó que anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios”, en alusión a la posibilidad de que este martes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) valide el fallo de la Causa Vialidad. CFK se refería al lanzamiento de su postulación a diputada provincial por la tercera sección electoral para los comicios legislativos de la Provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre y que la Justicia avance en un proceso de “proscripción política”.

Cabe recordar que la llamada causa Vialidad investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de CFK. En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos dictada contra la exmandataria. Sin embargo, su defensa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para anular el fallo, y la decisión final es la que está ahora en manos de la CSJ.

En un duro discurso contra la derecha y la ultraderecha argentina, pidió al peronismo que se organice, que busque la unidad sin importar las candidaturas y que acompañe las demandas de la sociedad, porque “este modelo se agota”. También afirmó, ante la posibilidad de ser detenida, que “con los que caminan libres por la calle, estar presa sería un certificado de dignidad personal y política”. También insistió con la idea de que el “Partido Judicial” sustituyó en Argentina al “Partido militar”, por las Fuerzas Armadas que ejecutaron los golpes de Estado desde 1930 hasta 1976.

Su intervención se extendió por 22 minutos y formó parte del acto para recordar el 69° aniversario de los fusilamientos de militantes peronistas en José León Suárez, ocurridos el 9 de junio de 1956, a manos de la Revolución Libertadora. Justamente, CFK hizo pie en la historia, para afirmar que “la grieta” no nació con la presidencia de Néstor Kirchner en 2003, sino “con los gorilas de la Libertadora en 1955 (…) y mucho antes en la historia”. En la actividad participaron dirigentes y legisladores del peronismo, incluido el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

CFK señaló que “posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto (de una posible detención), miren, hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle y dentro, es un certificado de dignidad personal y política”.

Y resaltó: “(…) Mientras caminan por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes (Por Federico Stuzenegger); endeudaron dos veces al país con el Fondo Monetario Internacional (el ministro de Economía, Luis Caputo) y los siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares; los de las autopistas, los parques eólicos, y el correo sin dar respuesta (el ex presidente Mauricio Macri y el Grupo Macri), siguen en libertad, créanme que estar presa es un certificado de dignidad”.

“SOY UNA FUSILADA QUE VIVE”

En una comparación con los militantes fusilados en junio de 1956, Cristina expresó: “Estoy sentada acá, porque yo soy una fusilada que vive, soy una fusilada que vive, soy una fusilada que vive realmente y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, esto de estar viva. Y vos sabés que hoy, ¿saben? Hoy miraba el diario Clarín la tapa que decía ‘Un sicario intentó matar a Uribe (por el senador colombiano Miguel Uribe Turbay)’. Y me fui a la tapa del Clarín del 2 de septiembre (de 2022), ‘Un brasilero’, dice, ‘atacó y gatilló en la cara…’ Un brasilero gatilló en… ¿Cómo que pasaba por ahí un brasilero y gatilló? Y gatilló en la cara de Cristina. Bueno, sin olvidar, por supuesto, aquella maravillosa frase de ‘la bala que no salió pero la sentencia que sí saldrá’. Claro, los mentores, los mentores de esta sentencia son esos. Lo publicaron ellos, lo dijeron ellos en letra de molde”, lanzó la ex presidenta en otro tramo de su intervención.

En esa línea agradeció a los que participaron del acto y planteó que “no sea una presencia únicamente frente a un hecho sino que sea una presencia que no esté solamente en lugares cerrados, sino en todos. Hay mucho conflicto en la sociedad, hay mucha demanda, hay mucha necesidad. Estemos junto a la gente que tiene necesidades, demandas, estemos junto a ellos para ayudarlos, para tener empatía, para organizarlos, para profundizar precisamente en esa articulación. Es lo que siempre hemos hecho y lo que mejor también sabemos hacer. Ser empáticos y que nos importen los demás”.

“ESTOS PROCESOS ECONÓMICOS DESTRUYEN EL FUTURO DE LOS ARGENTINOS”

Más adelante, la ex presidenta hizo una extensa explicación de los motivos que están detrás del intento de condenarla e inhabilitarla políticamente. “Estas divisiones, lejos de favorecer al pueblo, aun para aquel que se siente antiperonista o antiquirnerista, finalmente termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y el futuro de los argentinos. Porque de eso se tratan estos hechos, esconden la defensa de un modelo económico”.

Recordó que “cuando se produce el golpe de Estado (de la llamada Revolución Libertadora) en 1955 y se derroca a juan Domingo Perón, lo que se quiso terminar es con un modelo de distribución del ingreso que no era aceptado por los poderes hegemónicos económicos en la Argentina. Tan simple y tan sencillo como eso. Perón se había negado a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Argentina no había firmado el acuerdo de Bretton Woods y lo primero que hizo el gobierno de la autodenominada libertadora fue adherir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahí empezar un largo proceso de endeudamiento que, salvo interregnos muy breves, el del propio Perón, cuando retorna en su tercera presidencia y cancela un préstamo del Fondo Monetario y el que se inicia en el 2003, aún persiste y, además, se acrecienta”.

“EL PARTIDO JUDICIAL” Y LA “FECHA DE VENCIMIENTO DEL MODELO”

También apuntó que “cuando venía para acá estaba escuchando de un nuevo préstamo con bancos privados del Banco Central, por 2.000 millones de dólares, para acrecentar reservas. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Estos hechos que hasta el año 76 protagonizó el partido militar y que había empezado ese partido militar con el derrocamiento de (Hipólito) Yrigoyen en el 30, luego sufre una mutación no solamente en la Argentina sino en toda la región. Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado, ya no es necesario instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar, ahora han cambiado de partido y es el Partido Judicial. Es un PJ también, no este que está acá, obviamente. Es el PJ Judicial, digamos, y que ya no los mandan a Panamá, a la Escuelas de las Américas, a aprender a ver cómo se reprime o se organiza la represión, sino que los mandan a cursos de Derecho en Miami, en Washington, etcétera, etcétera. Pero es eso, es eso. Y bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios”.

En ese sentido, explicó que su persecución sucede porque “este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo (José Alfredo) Martínez de Hoz (durante la dictadura cívico-militar de 1976), de lo que hizo la Convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. Así que, en realidad, lo que se está preparando es cómo desarmar o desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir, porque la historia demuestra, más allá de las persecuciones y de las proscripciones, que finalmente la gente, el pueblo, se termina organizando en defensa propia”.

Destacó que “es esta un poco la clave, tenemos que entenderlo en clave de política económica y de cómo los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como lo hicieron en el 2017, cuando pensaron que realmente después de toda la persecución, la estigmatización, el que habíamos perdido las elecciones en el 2017, estábamos terminados y acabados y, sin embargo, pudimos construir una alternativa, que ya sabemos no salió bien”.

En ese sentido, agregó que “tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que lo asume como un proyecto personal. Este es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo, no estamos descubriendo la pólvora y el agujero al mate, estamos simplemente describiendo los problemas que atraviesa y atravesó la organización popular, nacional y democrática en el curso de la historia, que seguramente nos va a seguir atravesando, pero que también seguramente los vamos a superar, porque, en definitiva, el pueblo regresa”.

“TIENEN MIEDO (…)”

Advirtió luego que “tienen miedo y, por lo tanto, descreen de que puedan organizar algo enfrente nuestro, porque, además, esto que está ahora, este gobierno cachivache, finalmente va a fracasar, porque han fracasado estos modelos históricamente y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase (11:18) no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar quien lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos”.

Siguió diciendo que “estamos frente a una decisión en donde el Poder Judicial o el Partido Judicial, en este caso la Corte, a la que definí hace una semana como Guardia Pretoriana del Poder Económico, que tiene el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 hace más de un año y sigue vigente. Ustedes se imaginan un decreto 70, pero emitido por el campo nacional, popular y democrático que hubiera tocado intereses de la economía concentrada hubiera durado más de un año, no le daban más de 15 o 20 días. Ese decreto 70 es una verdadera reforma constitucional encubierta”.

Por último, afirmó que “no es casualidad el hecho de estar acá, y estoy acá. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa que después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, se profugan al Uruguay, vuelven, y no solo los encarcelan, sino que, además, los sobreseen. Nosotros no, estamos acá, los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá”.

